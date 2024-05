Starting Six: l'Italia di Velasco a caccia di Parigi 2024

ROMA- Il numero di Starting Six, condotto da Eleonora D’Alessandro, ci avvicina all’esordio delle azzurre in Volleyball Nations League. All’ Antalya Sports Hall le azzurre di Julio Velasco affronteranno la prima week della competizione ed esordiranno contro la Polonia. Di seguito se la giocheranno con Germania, Bulgaria e con le padrone di casa della Turchia campionesse d’Europa e detentrici del trofeo. Per le azzurre l’appuntamento con la VNL acquisisce quest’anno ancor maggiore importanza in quanto assegnerà, nella fase a gironi, i punti per il ranking che dovranno assegnare gli ultimi cinque posti per Parigi 2024. La nostra nazionale, attualmente quinta, ha davanti quattro formazioni già qualificate e quindi è in posizione privilegiata rispetto alle altre contendenti ma è bene non distrarsi ed affrontare ogni avversaria con il massimo impegno e la massima concentrazione.