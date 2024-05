Finali Under 16 Femminili: Monza è Campione d'Italia

BORMIO (SONDRIO)- Apoteosi monzese a Bormio (SO). Fantastica mattinata quella vissuta quest’oggi presso il Palazzo Pentagono di Bormio per il momento clou delle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 16 femminili . A trionfare in Finale e a vincere dunque lo Scudetto 2024 di categoria è stata la Vero Volley Banco BPM Monza; le giovani atlete allenate da coach Angelo Robbiati si sono infatti imposte 3-0 (25-21, 25-19, 29-27) sulla Valentino Ricci Imoco Volley San Donà.

Scudetto più che meritato per la giovane formazione del Consorzio Vero Volley, autentica mattatrice della manifestazione. Dominio assoluto infatti per le brianzole in questa edizione delle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 16 femminili. Dopo aver superato il Girone H (Fase Finale, 9 punti) grazie ai successi ottenuti contro Volley Friends Roma, S.S.D. Arcidano e Moma Anderlini, per le atlete di coach Robbiati è arrivata poi prima la vittoria nei quarti di finale contro le piemontesi del Club76 Playasti, superate al quinto set (25-14, 22-25, 25-22, 21-25, 15-6); a seguire l’importante successo ottenuto in semifinale contro la Volleyro’ CDP, formazione campione d’Italia in carica di questa categoria, battuta 3-1 (25-20, 25-20, 24-26, 25-19). Una vittoria decisa e voluta quella contro la compagine laziale, che ha regalato al team monzese la giusta consapevolezza e carica nell’affrontare la Finale Scudetto di oggi. Il sogno iniziato una settimana fa è diventato dunque realtà; per la Vero Volley Banco BPM si tratta del primo scudetto giovanile femminile. Per il Consorzio Vero Volley quello di Bormo è il secondo Scudetto giovanile conquistato in queste Finali Nazionali 2024; la settimana scorsa a San Giustino (PG) la Vero Volley Assiplan ha infatti trionfato anche nella categoria Under 19.

A piazzarsi sul gradino più basso del podio la Volleyro' CDP, vincitrice con il risultato di 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-15) nel derby tutto capitolino contro la Volley Friends Roma.

Avvio di partita sprint per la Vero Volley Banco BPM, brava ad inanellare una serie di punti consecutivi e a trovare il primo importante allungo sul 6-2; ottima la prova delle monzesi in fase difensiva e il vantaggio è poi aumentato sul 11-4. Reazione Imoco. Il team di San Donà si è ricompattato trovando sempre più fiducia; le venete sono infatti prima tornate a contatto con le rivali (12-10), per poi trovare la parità a quota 14. La battaglia sotto rete è poi continuata fino sul 17-17, quando la formazione lombarda è poi tornata nuovamente a +3 sul 21-18; vantaggio che le monzesi hanno ben amministrato fino al 25-21 di fine primo set.

Avvio di seconda frazione di gioco estremamente equilibrato, nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare l’allungo e si è passati dal 3-3, 6-6, al 10-10. La Vero Volley Banco BPM ha poi trovato buon ritmo (13-10), ma un importante break dell’Imoco ha rifissato il risultato sul 14-14. Fase del match delicata. Qualche passaggio a vuoto dell’Imoco ha permesso alle brianzole di mettere la freccia e portarsi sopra sul 19-15. Momento no della Valentino Ricci Imoco Volley e Monza ne ha approfittato; sulle alle dell’entusiasmo le ragazze di coach Robbiati sono infatti riuscite a chiudere la seconda frazione di gioco sul 25-19. Monza 2, San Donà 0.

A inizio terzo parziale è stata la Vero Volley Banco BPM a trovare il +3 (3-0), ma l’Imoco è stata brava a non far scappare le rivali e il risultato si è fissato sul 5-5. Avvio di set simile a quelli precedenti. La battaglia sotto rete è proseguita (7-7); rimonta Imoco concretizzata, trovato il pareggio, le panterine si sono portate sopra sul 10-8. Qualche errore di troppo in fase offensiva della Vero Volley Monza e San Donà si è portata sul 13-16. Sotto i colpi di Tosini e Manda l’Imoco ha poi mantenuto il vantaggio ma Monza nel finale è riuscita a riportarsi a -1 sul 20-21. Fase calda del match. Rimonta completata di Monza ed è parità tra le due compagini a quota 21. Allungo importante del team veneto; l’Imoco ha trovato prima il 21-23 ma Monza si è riportata sul 23-23. La battaglia sotto rete è proseguita; due palle set annullate da Monza e tre palle Scudetto annullate da San Donà. Il guizzo decisivo lo mette a segno la formazione lombarda che è riuscita a chiudere i conti sul 29-27. La Vero Volley Banco BPM è Campione d’Italia.

Presenti ad assistere al match Pasqule D'Aniello e Michele Fanni, tecnici rispettivamente delle nazionali azzurre Under 17 e Under 18 femminili. Alla Cerimonia di premiazione, svoltasi al termine del match, hanno preso parte, tra gli altri, Piero Cezza, Presedente del Comitato Regionale FIPAV Lombardia, Silvia Strigazzi, Consigliere Federale, Massimo Sala, Presidente del Comitato territoriale Milano-Monza-Brianza, Mauro Antonioli, Presidente dell'Unione Sportiva Bormiese, Bruno Savaris, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Sondrio; insieme a loro anche le autorità politiche dei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e della Comunità Montana Alta Valtellina.

PREMI INDIVIDUALI-



Migliore attaccante: Ludovica Tosini (Valentino Ricci Imoco Volley)



Miglior palleggiatrice: Vanessa Hernandez Suarez (Volleyro’ CDP)



Miglior libero: Virginia Di Napoli (Vero Volley Banco BPM)



Miglior centrale: Ilari Pezzaniti (Vero Volley Banco BPM)



MVP: Sofia Bruzzone (Vero Volley Banco BPM)

IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA 2024-



Vero Volley Banco BPM: Sofia Bruzzone, Martina Casati, Virginia Paola Di Napoli, Kimberly Mariabruna Falcone, Ilaria Nozza, Giulia Oggioni, Martina Parentella, Viola Pellicciari, Ilari Pezzaniti, Eva Riva, Giorgia Sari, Elisa Tenca, Anita Tessariol, Maria Vittoria Vitocco. All. Angelo Robbiati.

I RISULTATI -

Finale 7/8° posto

In Volley Piemonte Tuacar-Spazio Conad Busnago 1-3 (20-25, 30-32, 25-13, 19-25)

Finale 5/6° posto

Club76 Playasti-Vega FTV 2016 1-3 (25-17, 14-25, 11-25, 20-25)

Finale 3/4° posto

Volleyro’ CDP-Volley Friends Roma 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-15)

Finale 1/2° posto

Vero Volley Banco BPM-Valentino Ricci Imoco Volley 3-0 (25-21, 25-19, 29-27)

LA CLASSIFICA FINALE-



1. Vero Volley Banco BPM; 2. ValentinO Ricci Imoco Volley; 3. ASD Volleyro’ CDP; 4. Volley Friends Roma; 5. Vega FTV 2016 U16; 6. Club76 Playasti; 7. Spazio Conad Busnago; 8. In Volley Piemonte Tuacar; 9. Moma Anderlini Modena; 10. Savino del Bene Volley Scandicci; 11. Sis*Med Cutrofiano; 12. ASD Volley World; 13. Wonder Normac VGP; 14. Collemarino; 15. Wekondor 16. S.S.D. Arcidano; 17. Mosaico Ravenna, Walliance Ata, Bracco Pro Patria Cogne Aosta Volley; 21. ASD C.T.T. Monsummano, Gada Pescara Volley, Neumarkt Volley, CFV Axa Caicco; 25. Bartoccini Fortinissi School, Pallavolo Jonica, PM Volley ASD, A.S.D. Termoli Pallavolo.