Italia-Corea del Sud diretta Nations League: segui la partita LIVE

FUKUOKA (GIAPPONE) - Dopo la grande vittoria contro il Canada, le azzurre guidate da Julio Velasco , scendono in campo contro la Corea del Sud. Segui la cronaca...

13:27

Italia sul velluto, coreane incapaci di reagire

Non c'è partita neanche in questo terzo set. Le Azzurre procedono sul velluto contro una Corea del Sud incapace di reagie. Italia saldamente avanti per 14-6.

13:21

Azzurre subito avanti nel terzo set

Anche il terzo set si apre con un'Italia subito dominante sulla Corea del Sud, già avanti 6-2!

13:13

L'Italia stravince anche il secondo set!

Partita in ghiaccio per l'Italia di Velasco: le azzurre vincono largo anche il secondo set contro la Corea del Sud, imponendosi per 25-11!

13:08

Le Azzurre prendono il largo: 18-8

Italia micidiale a muro, anche nel secondo set le Azzurre scappano: Corea indietro di 10 punti!

13:02

L'Italia vola: 11-4

Continua il momento positivo dell'Italia, che si porta sull'11-4: decisiva ancora l'Antropova.

12:59

Italia in scioltezza: 7-2

Prima un muro di Orro, poi un ace di Degradi, infine una schiacciata di Sylla: l'Italia vola sul 7-2 nel secondo set.

12:57

All'Italia il punto più bello della gara: 3-2 Italia

Le azzurre, grazie ad un splendido muro di Sara Fahr sulla Jiyun, portano a casa il punto più bello dell'incontro, con entrambe le difese protagoniste di recuperi eccezionali.

12:54

Inizia il secondo set

Parte il secondo set, con la Corea del Sud in battuta. Le azzurre hanno dominato la prima frazione.

12:51

Fahr chiude con un ace: l'Italia vince il primo set 25-16

Prima una schiacciata di Gaia Giovannini, poi un ace di Sara Fahr: l'Italia chiude il primo set sul 25-16.

12:49

Italia ad un passo dal primo set: 22-14

Un ottimo primo tempo di Sara Fahr porta l'Italia sul 22-14.

12:45

Italia micidiale a muro: 18-11

Due muri consecutivi, il primo di Sylla, il secondo di Sara Bonifacio, portano le azzurre sul 18-11.

12:43

L'Italia vola: 16-10

Muro di Alessia Orro: l'Italia si porta a più sei, 16-10

12:42

Mini break Italia: 14-10

Prima una schiacciata di Ekaterina Antropova, poi un muro azzurro. Le ragazze di Julio Velasco volano a più 4: massimo vantaggio del primo set.

2:36

L'Italia resta avanti: 7-5

Grazie ad una schiacciata di Sara Bonifacio, l'Italia si porta sul 7-5, mantenendo due punti di vantaggio.

12:34

L'Italia solida a muro: 3-2

Inizio equilibrato, con le azzurre avanti 3-2: due i punti a muro della Fahr.

12:31

Tra pochi minuti in campo Italia e Corea del Sud

Tutto pronto per Italia - Corea Del Sud. Squadre in campo per il riscaldamento

12:19

La soddisfazione del presidente Giuseppe Manfredi

"C’è grande soddisfazione per questa qualificazione; abbiamo sempre avuto la consapevolezza che le azzurre avrebbero dimostrato tutto il loro grandissimo valore e con una serie di ottime prestazioni si sono assicurate il pass olimpico. Un ringraziamento speciale, oltreché alle ragazze, va a Velasco e a tutto il suo staff: insieme hanno fatto un gran lavoro, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione. Ottenuta la qualificazione, l’obiettivo principale, adesso, è vivere i prossimi Giochi Olimpici da protagonisti. Presentarsi a Parigi con due nazionali seniores, tre coppie di beach volley e la nazionale femminile di sitting volley è davvero un risultato straordinario che premia i tanti investimenti della Federazione e la grande mole di lavoro portata acanti da tutta la Pallavolo italiana. Una delegazione così importante rappresenta nel modo migliore la forza di tutto il nostro movimento", ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Pallavolo .

12:01

Italia qualificata alle Olimpiadi

L'Italia di Julio Velasco ha già raggiunto la qualificazione alle prossime Olimpiadi. La vittoria per 3-0 (26-24, 25-16, 25-23) dell’Olanda sul Canada ha reso certa la qualificazione per Parigi. (LEGGI TUTTO...)

11:39

Italia, tutto pronto per la sfida contro la Corea del Sud

Contro la Corea del Sud, l'Italia cerca punti pesanti, dopo aver ottenuto la qualificazione alle Finals di VNL in programma a Bangkok dal 20 al 23 giugno.

Fukuoka - Giappone