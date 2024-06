Nations League, l'Italia travolge gli Usa e vola in semifinale! Rivivi il LIVE

14:08

Nel 2022 l'ultimo successo in Nations League

Domani le Azzurre, contro la vincente di Polonia-Turchia, si giocheranno l'accesso alla finale di Nations League, che all'Italia manca dal 2022, anno del trionfo di Ankara.

13:53

Italia in semifinale: quando si gioca

L'impresa con gli Stati Uniti oro olimpico vale all'Italia l'accesso in semifinale contro la vincente della sfida tra Polonia e Turchia. Si giocherà domani, sabato 22 giugno, sempre a Bangkok, in Thailandia, alle 12 italiane.

13:39

Egonu scatenata, 'doppiata' Sylla

A prendersi la scena è stata Paola Egonu, autentica dominatrice del match. L'azzurra trascina l'Italia al successo sugli Usa con la bellezza di 20 punti, il doppio della nostra seconda marcatrice, Sylla, con 10. Bene anche Fahr con 9 punti, 5 per Danesi e 4 per Antropova e Bosetti.

13:36

I parziali delle Azzurre contro gli Stati Uniti

Dopo averle battute in regular season, le ragazze di Velasco concedono il bis contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. Quarto di finale conquistato in soli tre set, con i parziali di 25-21, 25-21, 25-23.

13:27

L'Italia travolge gli Usa 3-0 e vola in semifinale!

È una strepitosa Paola Egonu a chiudere il discorso: l'Italia travolge le campionesse olimpiche degli Stati Uniti per 3-0 e volano in semifinale di Nations League! Le ragazze di Velasco sfideranno la vincente della sfida tra Polonia e Turchia.

13:20

Azzurre a due punti dal match

Terzo set giocato punto a punto, americane che si giocano il tutto per tutto, ma le Azzurre si portano sul 23 a 21 e provano a chiudere il match.

13:13

Non mollano gli States: Azzurre avanti 18-15

Gli Stati Uniti restano aggrappati al match, Azzurre sempre avanti però nel terzo set, ora per 18-15.

13:07

Italia avanti, ma Stati Uniti in partita nel terzo set

Terzo set combattuto, l'Italia prova a scappare, ma le statunitensi restano in scia: 12-10.

12:57

Inizia il terzo set tra Italia-USA 2-0

Inizia l’Italia con la Bosetti. Primo punto per le americane con il muro della Fahr che non funziona. Subito l’1-1 con la Fahr che stavolta ha effetto.

12:50

L'Italia vince anche il secondo set! 25-20

Le americane accorciano 22-20. Fallo Retke che regala il punto 23 alle azzurre. Antropova mette a segno il primo punto della sua partita: 24-20. Antropova fa 25-20 e chiude il secondo set.

12:47

Italia in vantaggio 21-18

Fahr, che muro! 19-16 per l’Italia. Egonu incredibile lungolinea per il 20-16. Time out per le americane. Egonu sul muro e vincente: 21-17. Poi Paola sbaglia alla battuta.

12:43

Italia avanti 17-16 contro gli USA

Bravissima la Bosetti che fa un recupero strepitoso. Azzurre ora di nuovo avanti per 15-14. Retke fa il 15-15. Out il servizio americano e ancora Italia avanti. Retke decisiva per il 16-16. E la Danesi, con il primo tempo, riporta in vantaggio l’Italia. 17-16.

12:40

Italia sotto, ma sempre in scia

Time out per Velasco. Primo momento difficile per l'Italia. Che reagiscono subito per il 12-13 a favore delle americane. La Cook fa siglare il + 2.

12:35

USA davanti sull'Italia

La Thompson fa male dalla diagonale e il muro di Sylla non funziona. Punto dell’8-6, ma le azzurre reagiscono subito con la Danesi. Invasione azzurra: 7-9.

12:30

Inizia il secondo set: 3-3

Inizia il secondo set. Tre punti degli USA sotto lo sguardo di Velasco. La Skinner sigla il 3-1. Ma arriva subito la reazione delle azzurre: attacco di Sylla ovviamente vincente. Egonu vince sotto rete il duello sul muro: 3-3.

12:24

L'Italia vince il primo set: 25-21

Errore al servizio per le americane e l’Italia vince il primo set! Le azzurre archiviano con il risultato di 25-21.

12:19

Italia super con Egonu: 19-16

Sylla e muro Bosetti per il primo +2 dell’Italia. 15-13 e primo time out per le americane. Le azzurre giocano bene e ad ogni attacco fanno punto. Altro time out USA. Siamo sul 19-16 con Egonu già a cinque punti.

12:14

Italia avanti 15-13

Sylla e muro Bosetti per il primo +2 dell’Italia. 15-13 e primo time out per le americane.

12:11

Italia-USA, massimo equilibrio

Entra in partita la Egonu: 7-8 per le americane. La Larson spara lungo sulla diagonale ed è di nuovo pareggio. Ace di Egonu e sorpasso Italia. La Fahr trova la deviazione del muro. La Skipper poi picchia duro per 10-10. Che equilibrio!

12:06

Italia-USA sul 5-5

Le americane partono forte, le azzurre in scia. Sylla schiaccia, muro USA che va fuori. Siamo sul 4-3. La Danesi firma il momentaneo pareggio. La Drews schiaccia bene e fa 5-4. Muro Danesi vincente per il 5-5.

12:03

Inizia Italia-USA

Si parte! Primo pallone per Bosetti. L’1-0 porta la firma della Larson. Le azzurre rispondono subito con la Egonu: seconda in diagonale vincente per l’1-1.

12:01

Tutto pronto per l'inizio del match

Ci siamo. Inni nazionali e squadre in campo. Sta per iniziare Italia-USA.

11:45

La carica di Paola Egonu

"Riaffrontare una squadra appena battuta ci obbliga a rifocalizzarci sul nostro gioco la nostra squadra e prevedere ciò che loro faranno nella partita. Insomma, dovremo trovare il modo di adattarci alle loro contromosse".

11:27

Italia, la possibile avversaria in semifinale

La Nazionale allenata da Julio Velasco affronta gli Stati Uniti nei quarti di finale della Nations League. Chi vincerà approderà in semifinale ed affronterà la vincente della sfida tra Turchia e Polonia.

11:15

Italia contro Usa, tutto sulla sfida

Le azzurre di Julio Velasco affrontano gli Stati Uniti: in palio la semifinale della Nations League (LEGGI TUTTO...)

Bangkok (Thailandia)