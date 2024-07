Starting Six: Tai Aguero e l'arrivo in Italia

ROMA- Starting Six al femminile comincia in questa puntata ad entrare nel racconto da brividi della vicenda umana di Tai Aguero. Olimpic Story svela a Consuelo Mangifesta le sensazioni più recondite provate nel corso della sua vicenda umana, raccontando alcuni particolari che in pochi conoscono.

Match&Play ci fa rivivere amichevole dell’Italia di Velasco contro la Serbia che ha visto le azzurre cedere al tie break al cospetto delle Campionese del Mondo in carica. Un ko che dovrà servire al tecnico azzurro per correggere quelle piccole cose e quei meccanismi che ancora non funzionano alla perfezione, in vista del torneo Olimpico. In particolare il fondamentale della ricezione non ha convinto il tecnico azzurro. Sotto tono Bosetti e Sylla che comunque hanno le qualità e la determinazione per tornare, quando conterà davvero al 100% del rendimento. Il rammarico maggiore però arriva dall’infortunio di Alice Degradi che vede sfumare il suo sogno olimpico a seguito di un infortunio rimediato in allenamento. Al suo posto Velasco ha pre convocato Nervini e Omoruyi, una delle due andrà a Parigi.

Sentiamo le parole del CT al termine della partita con la Serbia che rimarca il non positivo atteggiamento delle sue in campo rispetto alle partite di VNL.

Beach Passion ci porta a Gstaad in Austria dove Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno ottenuto un quinto posto che lascia qualche rimpianto. Le due azzurre sono infatti cadute nei quarti di finale per mano delle statunitensi Cannon/Fraft.