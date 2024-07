Starting Six: l'Under 18 si mette al collo la medaglia di bronzo

ROMA -Nella puntata odierna di Stating Six prosegue, nel contesto della rubrica Olympic Story, l’affascinante racconto di Tai Aguero. Dove è nata ed è crescita la campionessa cubana, poi esplosa in Italia, il racconto degli inizi in quella Cuba tanto amata e poi odiata per gli avvenimenti che l’hanno vista protagonista. Nel sue parole la storia degli inizi, che parte da un piccolo paesino nella provincia di Sancti Spiritus dove la Aguero ha cominciato a giocare. Tai vuole ringraziare nell ‘intervista di Consuelo Mangifesta tutto coloro che l’hanno fatta iniziare a giocare a pallavolo ed i suoi genitori per gli insegnamenti di vita che l’hanno aiutare a diventare una giocatrice di livello. “L’umiltà è la dote che mi riconosco e che non perderò mai, e questo l’ho imparato dal mamma e papà” le significative e parole della nostra protagoniste.

In Match&Play l’amara delusione di Alice Degradi la quale, con ormai il passaporto per Parigi in tasca, si è fatta male proprio alla vigilia della partenza delle azzurre per la capitale francese. Una delusione enorme per una giocatrice che con il carattere e le doti tecniche si era conquistata faticosamente il posto fra le 13 “la vita presenta a volte questi incredibili imprevisti, ma io non mollo” ha scritto la stessa Alice sui suoi profili social. Siamo certi che la rivedremo presto in campo più forte che mai.

Vetrina anche per l’Under 18 che agli Europei di categoria ha conquistato un brillante terzo posto battendo nella finale per il podio le pari età della Polonia al tie break riscattando la sconfitta in semifinale, sempre al quinto set per mano della Bulgaria.

Beach Passion ci porta a Montesilvano dove, nella seconda tappa Gold del Campionato Italiano, Sara Breidenbach e Chiara They hanno conquistato la Coppa Italia battendo in finale Michela Lantignotti e Giada Benazzi. Per Breidenbach è il secondo successo consecutivo, dopo quello dello scorso anno conquistato in coppia con Benazzi.