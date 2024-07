Starting Six: l'attesa è finita, le azzurre di Velasco pronte all'esordio Olimpico

ROMA- Starting Six al Femminile naturalmente non può che concedere l’apertura, nella puntata di oggi all’esordio della nazionale di Velasco nel torneo Olimpico. Le azzurre esordiranno domenica mattina alle 9.00 contro la Repubblica Domenicana alla South Paris Arena 1. Impegno soft ma da non sottovalutare Il cammino proseguirà giovedì contro l’Olanda mentre domenica 4 agosto l’impegno contro la Turchia nel match che chiuderà la Pool C emettendo i primi verdetti. Domenica 28 in campo anche Marta Menegatti e Valentina Gottardi faranno il loro esordio a Parigi, nel beach volley sempre, alle 9.00, contro le spagnole Liliana e Paula.

Nella nuova rubrica Chiacchierate Olimpiche la parola ad Antonella Del Core, capitana azzurra che ha guidato le azzurre alla vittoria in due Europei (2007 e 2009), a due Coppe del Mondo (2007 e 2011) e ad una Grand Champions Cup (2009). La schiacciatrice napoletana, che ha disputato tre Olimpiadi, ed ha mancato la quarta a seguito di una presunta tachicardia, racconta, insieme a Consuelo Mangifesta, le sue straordinarie esperienze azzurre, arricchite da tanti aneddoti del ‘dietro le quinte’. Antonella inoltre analizza le possibilità delle due nazionali di Velasco e De Giorgi nelle imminenti sfide che le attendono a Parigi.

In Olympic Story termina l’avventuroso racconto di Tai Aguero, con il lieto fine con l’affermazione definitiva in Italia come pallavolista ma anche nella vita privata con il coronamento del suo sogno d’amore e la nascita dei due figli. Ma Tai continua a sognare, spera un giorno di avere un ruolo importante nella pallavolo ad alto livello, in quello che per tanti anni, per meriti tecnici, è stato il suo, un ruolo che certamente merita.

Match&Play ci riporta alla pallavolo di casa nostra con l’ufficializzazione dei calendari dell’A1 Femminile. La regular season inizierà nel weekend del 5-6 ottobre, ultima giornata prevista sabato 1 marzo. Le migliori otto, come ormai da formula consolidata, ai play off.