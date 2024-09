Starting Six: Fabris a cuore aperto su Cev, istituzioni e marketing

ROMA -La puntata al femminile di starting six di oggi pone l’obiettivo, ad un mese dal trionfo delle azzurre alle Olimpiadi sull’imminente inizio dei campionati. La rubrica Prima Fila ci propone una lunga intervista con il presidente della Lega Mauro Fabris che, sollecitato dalle domande di Pasquale Di Santillo, tocca tutti i temi legati al movimento delle donne chiamato ora a gestire e capitalizzare l’enorme patrimonio lasciato in eredità dalla nazionale di Velasco. Nelle parole del N° 1 della Lega l’importante sottolineatura di come l’attuale popolarità del volley femminile non sia dovuto esclusivamente dalla vittoria dell’oro di Parigi ma il proseguo di un percorso che già prima dell’estate azzurra aveva fatto registrare numeri straordinari dell’intero movimento, sia nei palazzetti che negli ascolti televisivi. Alla luce di ciò la Lega sta valutando le proposte che sono sul tavolo per le partnership commerciali e per i diritti TV.

La Lega sta intanto preparando il grande evento che aprirà la stagione, il prossimo 28 di settembre a Roma, con la grande sfida di Supercoppa fra Conegliano e Milano in cui al Pala Eur è previsto il sold out, e nel corso del quale è prevista la doverosa passerella per la formazione campione Olimpica. L’appuntamento romano sarà anche l’occasione per Fabris e il CDA della Lega per ospitare il neo eletto presidente della CEV e per confrontarsi sui paventati cambiamenti che vorrebbero essere introdotti nelle Coppe Europee. Nella chiacchierata si è parlato anche del rapporto con le Istituzioni che, a dire del presidente Fabris, è auspicabile mettano sul piatto risorse per far crescere l’intero movimento femminile sostenuto fino ad ora, quasi esclusivamente, dai club. Fra i temi in discussione quello della defiscalizzazione e della creazione di una figura sportiva intermedia fra il professionismo ed il dilettantismo.