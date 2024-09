Starting Six: vernissage per il Campionato più bello del mondo

ROMA- Nella puntata di Starting Six al Femminile l’attenzione non poteva che andare a Courmayeur dove proprio oggi è stato presentato il Campionato Femminile, ritenuto universalmente il più bello del mondo.

In Prima Fila la celebrazione, alla vigilia dell’inizio dell’A1 Tigotà, delle grandi imprese delle azzurre, della vittoria in VNL ma soprattutto il trionfo Olimpico dell’Italia di Velasco, con Egonu e compagne tutte insieme per la prima volta a dispensare emozioni a tutti i presenti. Sia il presidente della Lega Mauro Fabris che il numero 1 della Fipav Giuseppe Manfredi, nel corso della cerimonia hanno voluto mandare un plauso ai club, di vertice e di base, senza il lavoro dei quali l’età dell’oro del nostro volley non sarebbe mai cominciata.

La stagione sarà preceduta oggi e domani, nella cittadina valdostana, dalla Courmayeur Cup, torneo che profuma di Play Off e che vedrà in campo Prosecco Doc Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, le quattro formazioni più accreditate e titolate d’Italia.