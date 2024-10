Starting Six: Giulia Pisani presenta la stagione

ROMA- Starting Six al femminile ospita in questo numero Giulia Pisani, intervistata da Pasquale Di Santillo. L’ex ‘Miss Murone’ oggi commentatrice televisiva, che ha avuto la fortuna di poter raccontare l’impresa delle azzurre a Parigi. Giulia ripercorre le emozioni e le sensazioni vissute al microfono al fianco di Marco Fantasia, dal quarto di finale con la Serbia alla finale con gli Stati Uniti.

Incalzata dalle domande di Di Santillo poi Giulia ci parla dell’imminente inizio del Campionato di A1, Femminile, il più bello del mondo a detta di tutti. Il discorso viene introdotto da una disamina tecnica del successo di Conegliano in Supercoppa. Pisani sottolinea la grande prestazione di Milano, scesa in campo priva di Egonu, ma anche la capacità delle pantere di Santarelli di riuscire sempre e comunque a portare a casa il risultato. Allargando il discorso Giulia vede naturalmente Conegliano e Milano come le possibili duellanti per lo scudetto, senza però dimenticare Scandicci, che sembra pronta ad inserirsi, con Novara che potrebbe essere la sorpresa, con Chieri che potrebbe sfidare le grandi. Curiosità per Vallefoglia e Roma che puntano a migliorare le posizioni della scorsa stagione. Carlo Parisi, sempre secondo Giulia, può portare grande solidità a Bergamo. Il discorso cade poi sulle Coppe Europee nelle quali le italiane possono fare bene anche se la concorrenza sarà davvero importante.