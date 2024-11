Paola Egonu senza filtri: "Non vado in Turchia. E ora sto bene"

Ci sono state diverse voci nelle ultime settimane, oggi Paola Egonu ha voluto chiarire la situazione. La campionessa olimpica della pallavolo femminile ha annunciato con una storia su Instagram insieme all'agenzia Topvolleygroup il buon esito dell'intervento alle fosse nasali, infortunio che non le ha permesso di giocare in questo inizio di stagione."Paola ha avuto un controllo medico assieme al chirurgo che l'ha operata. Gli esami hanno dato un esito positivo, permettendo all'atleta di riprendere a lavorare con il pallone. Paola è molto felice di aver ripreso a lavorare insieme al gruppo e guarda avanti per cercare di tornare in campo e aiutare il club e le compagne a centrare gli obiettivi stagionali".