Starting Six: formazioni italiane fra campionato e coppe

ROMA- Starting Six al femminile ci porta già al weekend nel quale andrà in scena l’8a giornata di A1 femminile con Conegliano sempre più in fuga.

Prima Fila ci presenta il programma che vedrà impegnate le pantere al Pala Verde contro Pinerolo, occasione per mantenere l’imbattibilità anche se la formazione piemontese potrebbe essere insidiosa. Il turno si aprirà con l’anticipo fra Bergamo e Chieri con le due squadre divise da un solo punto. Le più immediate inseguitrici della capolista saranno attese da turni particolarmente delicati con Milano, che dovrebbe recuperare Paola Egonu, sul campo di Tamassons, Scandicci dovrà far visita a Vallefoglia, mentre Novara sarà impegnata nel derby del Ticino contro una Busto Arsizio che, con Barbolini in panchina, si è rigenerata ed ha fornito, nelle ultime uscite, prestazioni di altissimo livello. Firenze ospiterà Roma che cercherà a Palazzo Wanny di ritrovare lo smalto smarrito in campionato per risalire la classifica verso posizioni più consone al suo valore dopo sei sconfitte di fila, per le giallorosse in ritorno in campo delle infortunate Melli e Salas potrebbe dare la scossa auspicata da Cuccarini. Nel match tra Perugia e Cuneo i punti varranno doppi in ottica salvezza, con le umbre a caccia del primo successo stagionale.

Social Show stavolta non ci offre spettacolari immagini di gioco ma, attraverso un video postato sui social dalle due giocatrici, testimonia l’amicizia fra le due brasiliane di Scandicci e Conegliano, Carol e Gabi, rivali in campo in A1 ma compagne di nazionale, immortalate mentre insieme, nel tempo libero, montano braccialetti.

Coppe Europee testimonia l’eccellente cammino delle nostre formazioni, nella due giorni europea, che hanno fatto registrare anche nella seconda giornata un en plein di cinque vittorie su cinque.

In Champions League Conegliano ha superato senza problemi l’ostacolo Plovdiv in Bulgaria, Scandicci ha espugnato il campo dello Stoccarda in tre set, mentre Milano, con Egonu finalmente recuperata, ha passeggiato in Slovenia in casa del Calcit. Vittoriose e qualificate agli ottavi anche Chieri e Roma impegnate in Challenge Cup, con la formazione di Bregoli che, dopo il successo dell’andata, ha chiuso i conti al PalaFenera contro le spagnole del Sant Cugat e le giallorosse che hanno sbancato il campo del Rapid Bucarest.

Beach Volley ci racconta della nomina, da parte del consiglio federale, dei responsabili tecnici delle nazionali di beach. Il settore maschile è stato affidato a Paolo Nicolai, icona della disciplina, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio che ha concluso la sua fantastica carriera a Parigi. Per il femminile la scelta è caduta su Caterina De Marinis.