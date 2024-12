Starting Six: Scandicci è seconda, Conegliano a punteggio pieno

ROMA- Starting Six al Femminile ci riporta alla 12a giornata di A1 Femminile andata in scena nell’ultimo weekend. Match&Play inizia la disamina dal big match fra Scandicci e Milano che metteva in palio il secondo posto. La formazione di Gaspari, davanti al pubblico di Palazzo Wanny si è imposta, dopo una interminabile battaglia, al tie break. Antropova, sempre più convincente e leader della classifica delle bomber, è stata risolutiva mettendo a segno ben 34 punti che hanno stroncato la resistenza di Egonu e socie. Chiude imbattuta (13 vittorie su 13) Conegliano che in casa contro Firenze, nonostante il solito turn over, ha travolto Firenze in tre set. Mantiene di un solo punto il quarto posto Novara vittoriosa sul campo di Vallefoglia al quinto set dopo essere stata in svantaggio. Si avvicina alle piemontesi Busto Arsizio che, sul campo di una Roma in grande difficoltà tecnica, conferma il suo eccellente momento imponendosi in scioltezza in tre set. In coda il colpo della penultima di andata lo mette a segno Perugia, vittoriosa con il massimo punteggio a Latisana contro Talmassons. Restano agli ultimi due posti, che oggi significherebbero retrocessione, la stessa Roma e Cuneo caduta a Bergamo in tre set. Derby piemontese per Chieri che al Pala Fenera si impone con un secco 3-0 a Pinerolo.