Mondiali femminili: città, orari e avversarie delle azzurre di Velasco

Inizia a delinearsi il Mondiale femminile di Volley, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre del 2025. Saranno 32 le nazionali che parteciperanno: 3 dall'Africa, 4 dall'Asia, 16 dall'Europa, 6 dal NORCECA e 3 dal Sud America. Il sorteggio degli otto gironi andrà in scena domani, martedì 17 dicembre, alle ore 9 italiane (le 15 locali).