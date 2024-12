Starting Six: Milano e Conegliano a caccia del titolo iridato

ROMA- Starting Six al femminile ci racconta questa settimana dell’ultima giornata di andata di A1 Femminile, che ha determinato la griglia dei quarti di Coppa Italia , e dell’esordio di Milano e Conegliano nel Mondiale per Club che ha preso il via in Cina.

Match&Play fra i risultati dell’ultimo turno il successo di Novara su Scandicci, al tie break che ha portato la squadra di Bernardi al quarto posto, successo al quinto set anche per Busto Arsizio sul campo di Latisana, contro una Talmassons assetata di punti salvezza. Bergamo espugna Firenze ricacciando la squadra di Bendandi nella lotta per la salvezza. In coda Cuneo lascia l’ultimo posto strappando un punto a Vallefoglia mentre Roma deve arrendersi in casa di Pinerolo e vede complicarsi sempre più la propria posizione di classifica.

Overthestat ci presenta le classifiche di rendimento dopo il girone di andata. Dopo le 13 partite disputate al comando delle marcatrici Antropova (Scandicci) con 313, poi Nemeth (Perugia) con 275 e Malual (Il Bisonte Firenze) con 248. Fra le acers in vetta alla speciale classifica Antropova (Scandicci) con 28, poi Manfredini (Bergamo) con 25 e Giovannini (Vallefoglia) con 23. Fra le muratrici al comando Danesi (Milano) con 51 block, segue Candi (Vallefoglia) con 47 e Butigan (Il Bisonte) con 38.

Superwoman la rubrica che premia il miglior libero del campionato femminile premia nell’ultima di andata Martina Armini di Bergamo che si aggiudica i cinque punti in palio per la classifica generale. Nella graduatoria dopo la 1a giornata guida sempre De Bortoli (Vallefoglia) con 25 punti, seconda piazza per Fukudome (Milano) con 19 e terza per De Gennaro con 18.

Finale di puntata dedicata al Mondiale per Club con la presentazione delle partite che vedranno protagoniste Milano, inserita nella Pool A con Gerdau Minas (BRA), Tianjin Bohai Bank (CHN) Zamalek e Sporting Club (EGY) e Conegliano che giocherà nella Pool B con Dentil Praia Clube (BRA), LP Bank Ninh Binh (VIE) e NEC Red Rockets Kawasaki (JPN).