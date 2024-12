Conegliano-Milano, Mondiale per Club: orario e dove vederla in tv e streaming

HANGZHOU (CINA) - Conegliano contro Milano, in palio un posto nella finale del Mondiale per Club 2024 di Volley Femminile. Le due squadre italiane, protagoniste di un percorso eccezionale, si sfideranno ad Hanzhou in Cina, per proseguire il cammino nella competizione e sperare di raggiungere l'atto conclusivo, contro la vincente della sfida tra le cinesi del Tianjin Bohai Bank (organizzatrici dell’evento) e le brasiliane del Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica).