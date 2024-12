Conegliano-Tianjin diretta finale Mondiale per Club: segui il volley oggi LIVE

HANGZHOU (CINA) - Appuntamento con la storia per Conegliano . Le venete, campionesse d'Italia e d'Europa in carica, mettono nel mirino anche il Mondiale per Club : in caso di trionfo, sarebbe il terzo successo della loro storia dopo quelli del 2019 e 2022. Davanti alle ragazze di coach Daniele Santarelli il Tianjin padrone di casa, alla prima finalissima del torneo. Si parte alle 12:30, ora italiana. Segui la partita in diretta .

13:16

Conegliano 'vede' anche il secondo set

Zhu, Haak e Fahr stanno dando spettacolo: il Tianjin assiste inerme alle giocate di altissimo livello della corazzata veneta.

13:13

Conegliano show, Tianjin in difficoltà

Diagonale di Haak ed ennesimo primo tempo di Fahr. Il Tianjin prova a rispondere colpo su colpo ma la squadra veneta ha di più qualcosa in più. 15-9 il punteggio per le campionesse d'Europa nel secondo parziale.

13:10

Conegliano in controllo

Haak in pipe e Fahr, ancora una volta in primo tempo: +5 veneto (13-8).

13:04

Conegliano show nel secondo set

Le cinesi cercano di mettere in difficoltà le campionesse d'Europa che, avanti di 1 (5-4 con un errore al servizio), dilagano: con cinque punti consecutivi le venete dominano in lungo e in largo!

13:01

Conegliano travolgente: 3-1 sul Tianjin

Sotto a inizio secondo parziale, la corazzata veneta vola con il diagonale di Gabi, il primo tempo di Fahr e il pipe di Zhu.

12:59

Inizia il secondo set tra Conegliano e Tianjin

Al via il secondo parziale della finale del Mondiale per Club femminile. Cinesi avanti con lo slash di Li.

12:57

+++ Conegliano vince il primo set 25-21 +++

Dopo un inizio di set complicato, le venete salgono in cattedra e si portano in vantaggio grazie alle prove superlative di Fahr e Haak.

12:56

Conegliano dilaga!

Fuori il tentativo di Li da zona 4, poi arriva il mani out di Haak da zona 4: 23-20!

12:52

Rimonta Conegliano: +1 sul Tianjin!

Sotto sul -3 con l'attacco a rete di Haak, le campionesse d'Italia e d'Europa danno spettacolo: arrivano il primo tempo di Fahr, lo slash di Haak, il mano out di Zhu e il muro di Haak! (21-20)

12:50

Conegliano c'è

Pallonetto di Haak da seconda linea e altrettanto fa Gabi da zona 4: -2 per le venete, sotto 17-19.

12:48

Tianjin avanti di 4

Tanti errori, da una parte e dell'altra, in questa fase del match: il primo tempo di Fetisova e il muro di Chen mettono in evidenza le difficoltà di Conegliano in ricezione (18-14).

12:44

Tianjin aggressivo, Conegliano prova a ricucire lo strappo

Le cinesi volano sul +3 con il muro di Fetisova poi vanno a segno con un vincente di Chen. Conegliano si mantiene in scia con Haak (14-11).

12:41

Il Tianjin prova a scappare

Le cinesi tentano l'allungo: pipe di Li e palla fuori di Zhu per il +2 (11-9)

12:39

Tianjin di nuovo avanti

Out di Zhu e pallonetto di Haak: rimonta delle cinesi (8-7).

12:36

Rimonta Conegliano!

Sotto 1-4, le venete si scatenano con l'ace di Fahr e Gabi con la pipe (6-5).

12:34

Che inizio di gara per il Tianjin

Ottimo inizio di gara per le cinesi che volano rapidamente sul 4-1.

12:33

Si parte, inizia la finale del Mondiale per Club

E' iniziata la finalissima a Hangzhou!

12:26

Conegliano grande favorita

La corazzata veneta parte con i favori del pronostico: in terra cinese la squadra di Santarelli ha confermato di essere molto vicina ad una macchina perfetta con quattro successi per 3-0 su altrettanti incontri disputati.

12:20

Mondiale per Club, cresce l'attesa per la finale

Tra 10 minuti si alzerà il sipario sull'ultimo decisivo atto del torneo internazionale per club. Al Huanglong Sports Center di Hangzhou iniziano a salire i decibel del tifo.

12:05

Mondiale per Club, come è andata un anno fa

12 mesi fa, sempre a Hangzhou, trionfarono le turche dell'Eczacibasi battendo in finale, nel derby, le connazionali del VakifBank per 3-2.

11:50

Tianjin e il sogno Mondiale

Prima finale storica, invece, quella conquistata dal Tianjin guidato da Fang Chen. Le padrone di casa hanno sfruttato il fattore campo approdando all’atto conclusivo da imbattute. Il Tianjin ha perso un solo set nel torneo, nella semifinale vinta 3-1 contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

11:40

Mondiale per Club, Milano centra il podio: Dentil Praia Clube ko 3-0

Milano chiude al terzo posto la propria avventura al Mondiale per Club di volley femminile di Hangzhou. Battute le brasiliane del Dentil Praia Clube per 3-0 con i parziali di 25-23; 25-16; 25-13. Dopo un primo set combattuto le meneghine di Coach Lavarini hanno avuto il sopravvento con il passare dei minuti. Paola Egonu chiude il proprio score con 22 punti (6 muri, 3 ace). Dieci i punti per Hena Kurtagic.

11:30

Conegliano-Tianjin, dove vedere la finale in tv e streaming

La partita tra Conegliano e Tianjin, valevole per la finale del Mondiale per Club femminile, sarà visibile in streaming su Dazn e sul sito VTBT, previo abbonamento.

