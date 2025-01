Mercoledì in campo per la 5a di ritorno

ROMA -Non si ferma il campionato di Serie A1 Tigotà, che dopo aver chiuso il diciassettesimo turno domenica 12 gennaio, tornerà già in campo domani, mercoledì 15, per l’infrasettimanale valevole per la quinta giornata di ritorno di Regular Season.

Prime a scendere in campo, alle ore 20 su DAZN, saranno Il Bisonte Firenze e la Numia Vero Volley Milano. All’andata fu spettacolo all’Opiquad Arena di Monza, con le bisontine dell’ex Bendandi che costrinsero al tie-break le meneghine. Alle 20.30, visibile sulle stesse piattaforme, derby molto importante in termini di classifica tra l’Honda Olivero Cuneo e l’Igor Gorgonzola Novara. Le ragazze di coach Pintus punteranno ad ampliare la distanza sulle ultime due posizioni in classifica, la squadra di coach Bernardi cercherà invece di consolidare il terzo posto.

Lotta salvezza e conquista del miglior piazzamento ai Playoff che saranno il tema principale anche di altre due sfide, in esclusiva VBTV: Cda Volley Talmassons FVG contro Savino Del Bene Scandicci e Bergamo contro Smi Roma Volley. Grazie al punto strappato a Vallefoglia, le friulane affronteranno senza paura a Latisana la corazzata toscana, mentre dopo la bella prestazione contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, le orobiche dovranno porre la massima attenzione sulla voglia delle giallorosse di tornare a fare punti in campionato. Parallelamente, la capolista ritroverà invece il pubblico del Palaverde, che sarà teatro dello scontro con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, sconfitta per 3-0 sia all’andata che nei Quarti di coppa.

Chi affronterà il turno con un animo più leggero sarà sicuramente la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, rinvigorita dai tre punti pesantissimi ottenuti contro Chieri. Ospite del PalaBarton Energy la Wash4Green Pinerolo, distante cinque punti dalla zona Playoff. In proposito, sicuramente tra le gare da tenere d’occhio quella tra l’Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, entrambe a quota 29 punti (bustocche con una partita in meno) tra il sesto e il settimo posto. Il confronto, che all’andata vide festeggiare con un netto 0-3 la squadra di coach Barbolini, sarà visibile su Rai Sport e VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Pinerolo

Nemmeno il tempo di assaporare la bellissima vittoria di Chieri che la Bartoccini MC Restauri Perugia è chiamata a tornare subito in campo. Dietro l’angolo c’è il turno infrasettimanale di mercoledì 15 gennaio, quando le Black Angels, davanti al pubblico di casa del Pala Barton Energy (con inizio alle ore 20.30), riceveranno la visita della Wash4green Pinerolo, incontro valido per la quinta giornata del girone di ritorno di regular season. Le piemontesi, reduci comunque dal successo netto contro Roma, stanno vivendo un periodo altalenante in cui alternano ottime prestazioni ad altre un po’ meno, ma aldilà di questo le Black Angels sono concentrate su quanto ancora si può migliorare rispetto alla già grande prova dell’ultimo fine settimana.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 2 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Anett Németh a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024; Carolina Pecorari a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022; Adelina Ungureanu a Pallavolo Pinerolo nel 2022/2023, 2023/2024; Giorgia Avenia a Bartoccini Perugia nel 2022/2023:

Adelina Ungureanu (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Con Chieri abbiamo messo in mostra sia grandi prestazioni individuali che un gran gioco di squadra. Anche quando l’avversario ha provato a rifarsi sotto, siamo rimaste calme e tranquille continuando a fare quello che già stavamo facendo bene. Finalmente abbiamo dato concretezza alla prestazione. Con Pinerolo sarà importante continuare con questo atteggiamento, tranquille ma sempre determinate, senza stare a pensare ad altri discorsi se non alla singola partita. Vogliamo continuare a giocare da squadra, rimanendo unite e compatte come nell’ultima partita. Speriamo poi di ritrovare il calore del nostro pubblico perché è sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi. ».

Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo)- « Siamo felici per la vittoria con Firenze, era una partita importante per noi e siamo riusciti a giocarla come volevamo uscendo di squadra da situazioni complicate. Non c’è tempo però di soffermarci perché il calendario ci mette subito una sfida impegnativa davanti con una squadra in grande forma ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domani 5° di ritorno al Palaverde alle 20.30, match infrasettimanale per le Pantere contro la Megabox Vallefoglia, già incontrata due volte in questa stagione all'andata in campionato e di recente nei quarti di finale di Coppa Italia, entrambe le volte con il finale di 3-0 per la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Le Pantere continuano a marciare imbattute in vetta con 48 punti in 16 gare, tutte vinte, mentre Vallefoglia è 8° con 23 punti frutto di 7 vittorie e 10 sconfitte. Squadra al completo per coach Santarelli. Biglietti: ancora disponibili on line (su Vivaticket) o al botteghino domani a partire dalle 19.00 Arbitri: Mesiano e Puecher Media: diretta streaming su Volleyballworldtv (in abbonamento) e interviste post gara sul canale Youtube e la pagina Facebook di Imoco Volley. Sponsor Day: Baxi è lo sponsor di giornata, premierà l'MVP e vestirà il match con Vallefoglia. Master SBS Ghirada: saranno presenti gli studenti del Master SBS de La Ghirada che studiano il business dello sport e faranno una visita al Palaverde per studiare i meccanismi di un top club.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Simone Lee a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018

Daniele Santarelli ( Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Dopo il post Mondiale abbiamo avuto un momento di calo, specialmente nell'attenzione ai dettagli e nel limitare gli errori, eravamo arrivati a un ottimo livello e nell'ultimo periodo invece la squadra è calata in questo senso. Ora è il momento di riprendere le buone abitudini e dobbiamo ritornare noi stesse, soprattutto focalizzandoci sulle piccole cose, quei dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo fare bene le cose semplici e ridurre drasticamente il numero degli errori, stiamo lavorando in palestra in quest'ottica e il match di domani sarà indicativo in questo senso. Abbiamo giocato da poco contro Vallefoglia e quindi ci sarà curiosità per vedere cosa cercheranno di fare di diverso rispetto a pochi giorni fa, hanno una squadra che sta facendo un buon campionato e stanno recuperando atlete come Lee che per loro sono importanti. Ho fatto parecchio turnover nelle ultime partite, ma in generale l'ho fatto in tutta la stagione, ora è il momento di fare meno cambi per recuperare la fisionomia di squadra in vista dei prossimi impegni ».

Alessio Simone ( Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Si tratta della classica partita nella quale guardare più al gioco che al risultato in sè. Davanti avremo la squadra più forte del mondo e, al di là del fatto che scenderemo in campo cercando di approfittare di qualunque opportunità dovesse presentarsi, il principale obiettivo sarà misurare il nostro livello di prestazione e acquisire certezze in più per le prossime partite. In Coppa Italia contro di loro mostrammo un buon livello di gioco, purtroppo non riproposto nelle gare successive ».

Honda Olivero Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Dopo la sconfitta contro la big Numia Vero Volley Milano, la Honda Olivero Cuneo torna al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per un’altra sfida importante: in Granda arriva la Igor Gorgonzola Novara. Le Gatte hanno centrato tre punti pesanti nell’ultimo derby contro Pinerolo, cadendo poi a Milano. La Igor Volley è una delle squadre più in forma del campionato: sono sette le vittorie consecutive in Serie A1 Tigotà. Si parte mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30: il match sarà visibile su DAZN.

PRECEDENTI: 18 (15 successi Igor Gorgonzola Novara, 3 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Anastasiia Kapralova a Igor Novara nel 2023/2024; Noemi Signorile a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016; Francesca Bosio a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Federica Squarcini a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022

Gino Primasso (Dirigente Honda Olivero Cuneo)- « La sfida si prospetta difficile perché giochiamo contro una squadra che ha battuto Milano e Roma negli ultimi due turni, quindi in forma al di là di qualche problemino in coppa. Noi stiamo continuando il nostro percorso di crescita, che è passato anche da Milano. È vero che abbiamo fatto fatica nel primo set, ma poi abbiamo giocato sullo stesso livello della Numia Vero Volley, che vanta una Paola Egonu in più. Noi giochiamo e giocheremo per fare punti in tutte le partite ».

Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Cuneo è reduce da un bel 3-0 su Pinerolo e da una partita in cui ha giocato in molte fasi a testa alta con Milano, mentre prima di Natale aveva sfiorato una vera e propria impresa con Scandicci. Si tratta di una formazione che sa lottare, che non molla e che trae sicuramente vantaggio dal fattore campo favorevole, anche per la conformazione atipica del palazzetto che toglie qualche punto di riferimento. Noi siamo in un momento sicuramente di stanchezza, non dobbiamo pensare a questo ma solo a mettere in campo la nostra miglior pallavolo e dovremo essere pronte a giocare una partita testa a testa, punto a punto, perché loro lotteranno su ogni scambio per provare a conquistare punti fondamentali per la lotta salvezza. Per questo motivo sarà importante essere concentrate e partire subito al massimo, altrimenti le cose potranno mettersi in salita ».

Il Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano

Turno infrasettimanale casalingo per Il Bisonte Firenze, che domani alle 20 ospita a Palazzo Wanny la Numia Vero Volley Milano per la diciottesima giornata della Serie A1 Tigotà: si tratta della prima di due partite ravvicinate contro avversari teoricamente fuori portata (la seconda domenica a Novara), ma per le bisontine sarà importante soprattutto ritrovare quella fiducia e quella sicurezza un po’ svanite negli ultimi due ko contro Chieri e Pinerolo, per poi approcciare con la mentalità giusta il successivo ciclo di partite decisive per la salvezza. La Numia si presenterà a Palazzo Wanny forte del quarto posto in classifica e di un roster in cui spiccano quattro campionesse olimpiche come Egonu, Sylla, Danesi e Orro, ma Il Bisonte l’ha già messa in difficoltà all’andata (ko per 3-2 in volata), e proverà a ripetersi davanti al suo pubblico e ai Bandierai degli Uffizi, sbandieratori ufficiali della città di Firenze che accoglieranno le squadre in campo e si esibiranno fra un set e l’altro celebrando le tradizioni fiorentine.

PRECEDENTI: 21 (7 successi Il Bisonte Firenze, 14 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Adhuoljok John Majak Malual a Vero Volley nel 2023/2024; Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020 - Allenatori: Simone Bendandi a Vero Volley nel 2022/2023, 2023/2024

Simone Bendandi- (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita durissima perché sappiamo che Milano qualitativamente è molto superiore, avendo in rosa delle eccellenze in ogni ruolo: noi possiamo sfruttare un match del genere per metterci alla prova, essendo consapevoli che sarà molto difficile portare a casa dei punti. Chiederò alle ragazze di giocare meno preoccupate e più leggere possibile, ma anche di essere lucide: Milano ha una linea di muro molto forte, quindi dovremo avere la capacità di scegliere i colpi giusti con altezza e profondità, senza schiacciare ad occhi chiusi. Bisogna tenere duro, perché nelle prossime due partite sfideremo squadre costruite per le prime posizioni: dobbiamo credere in quello che facciamo e ritrovare una certa continuità, per poi affrontare le avversarie alla nostra portata con più qualità e con più presenza in campo ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Firenze è una squadra equilibrata, con un buon mix di giocatrici esperte e giovani talentuose. Ha dimostrato di saper raggiungere alti livelli di prestazione, come abbiamo già visto nella gara di andata. Per affrontarle al meglio, sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione e l’intensità per tutta la partita ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Tornata a tarda notte domenica da Firenze, la Eurotek UYBA ha subito ricominciato a lavorare in vista di una settimana con doppia sfida alle squadre piemontesi: si comincia domani alla e-work arena con la sfida a Chieri, mentre domenica le farfalle saranno ospiti di Pinerolo. Il team di Barbolini pensa ad una gara alla volta ed è dunque concentrato sulla partita contro la Reale Mutua, sconfitta all'andata con un clamoroso 3-0 al Pala Fenera. La squadra di Bregoli è reduce dalla inattesa sconfitta di domenica contro Perugia in casa, ko che la lascia al sesto posto a parimerito proprio con la UYBA (29 i punti per le due formazioni). Lualdi e compagne vogliono riprendere la corsa dopo la sconfitta con la Savino del Bene: il team biancorosso, che confida nel pieno recupero di Kunzler, in campo anche a Firenze solamente per qualche giro in seconda linea, per poter sperare in un altro colpo importante. Compito arduo ma, come si è visto, alla e-work arena la squadra bustocca sa trarre energie pazzesche dal proprio pubblico, che anche questa volta potrebbe rappresentare l'arma in più per la UYBA. Bregoli dovrebbe partire con il miglior sestetto, composto da Van Aalen - Gicquel, Zakchaiou - Alberti al centro, la Skinner e Omoruyi in posto 4, Spirito libero. La Eurotek UYBA dovrebbe ritrovare il classico 6+1 formato da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero. Nel caso la svizzera non ce la dovesse fare probabile l'utilizzo di Giorgia Frosini in posto 4 come visto a Palazzo Wanny domenica.

PRECEDENTI: 15 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Giuditta Lualdi a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018; Anne Buijs a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018; Katerina Zakchaiou a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023

Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Ci troviamo di fronte ad un'altra squadra fortissima in questo mese di gennaio per noi veramente impegnativo. All'andata la nostra vittoria è stata incredibile e anche per questo credo che Chieri arriverà a Busto Arsizio carica per vendicare quel 3-0. Abbiamo poco tempo per preparare la partita, ma non vediamo l'ora di scendere in campo e sentire ancora il calore della nostra arena per cercare di trovare punti importanti per la classifica ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Penso che domenica Perugia abbia giocato un'ottima partita, ha avuto un ottimo muro e una grande difesa e ha attaccato bene. Sicuramente noi non siamo contenti di come abbiamo giocato, ma torniamo in campo già domani quindi dobbiamo guardare avanti e imparare da questa partita. Busto Arsizio è una buona squadra con un buon servizio e un buon sistema di difesa. La chiave sarà organizzare il nostro muro/difesa, esercitare pressione al servizio, e anche goderci la partita e lottare per portare a casa la vittoria ».

Bergamo - Smi Roma Volley

Bergamo torna tra le mura amiche di Treviglio per riprendere la marcia. Ci sono volute le imbattibili per fermarla dopo cinque successi consecutivi. E dopo la festa di cuore e di pubblico vissuta con Conegliano, il PalaFacchetti si prepara ad accogliere Roma. In un turno infrasettimanale che deve essere uno step di conferma e di crescita ulteriore per la truppa di coach Carlo Parisi. Mlejnkova e compagne vogliono difendere il quinto posto in classifica dall’assalto delle inseguitrici Chieri e Busto Arsizio. Roma, dell’ex tecnico rossoblù Cuccarini, vuole dare la scossa alla sua stagione per lasciare la zona bassa della classifica e tentare lo strappo che la porterebbe ad agguantare la zona salvezza. Sarà battaglia vera, mercoledì 15 gennaio alle 20:30.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Smi Roma Volley, 1 successo Bergamo)

EX: Luna Cicola a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Marie Schoelzel a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022

Carlo Parisi (Allenatore Bergamo)-« La scorsa domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione. Se avessimo fatto anche qualcosina in più sarebbe stato esaltante, ma contro Conegliano è difficile giocare, perché devi essere sempre al massimo. A tratti abbiamo perso il filo del gioco, ma bisogna apprezzare la qualità messa in campo. Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi, perché volevamo fare uno step in più contro squadre più forti di noi e ci siamo riusciti. Avremmo potuto fare meglio al servizio, ma soprattutto dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra organizzazione muro-difesa, in cui a volte non siamo abbastanza lucidi nella lettura. Queste ragazze sono volenterose e hanno ancora margine di crescita. Torniamo subito in campo a distanza di tre giorni e vogliamo tornare a vincere. Roma sarà molto agguerrita: dovremo giocare con la stessa attenzione avuta con Conegliano ».

Marie Schölzel (Smi Roma Volley)- « Domenica abbiamo incontrato un avversario fortissimo ma dobbiamo ripartire proprio dal secondo set disputato alla pari con Novara e tenere alta la concentrazione per tutta la durata della gara per cercare di portare a casa punti importanti contro un’altra squadra temibile come Bergamo ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Savino Del Bene Scandicci

Nuovo impegno infrasettimanale per la CDA Talmassons FVG, che proverà a dar seguito a quanto di buono fatto vedere in casa di Vallefoglia. Nella serata di domani, al Palazzetto dello Sport di Latisana arriveranno le vice campionesse d’Italia della Savino Del Bene Scandicci. La formazione toscana arriverà al match forte di quattro vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra di coach Gaspari di consolidare il secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano. Dall’altro lato, la CDA Talmassons FVG proverà a sfruttare l’occasione per brillare in un nuovo big match, con l’obiettivo di cercare di strappare punti importantissimi in chiave salvezza. All’andata la gara terminò con una netta vittoria da parte di Scandicci per 3-0, una motivazione in più per provare a mettere in difficoltà Antropova e compagne.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Savino Del Bene Scandicci)

EX: Martina Ferrara a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « La squadra sta bene, siamo usciti da cinque set molto pesanti ma non abbiamo avuto ripercussioni a livello fisico. Anche mentalmente stiamo facendo passi avanti, siamo cresciuti non soltanto per il punto ottenuto a Vallefoglia, importante per muovere la classifica, ma anche perché abbiamo confermato un buon livello di gioco in tutti i fondamentali. Siamo consapevoli che incontreremo una corazzata, una delle top 4, ma come abbiamo sempre detto ce la vogliamo godere e giocare fino alla fine. Poi sarà sempre il campo a dare il verdetto. Scandicci ha una rosa di dodici giocatrici intercambiabili, non sarà di facile lettura ma ce la metteremo tutta e arriveremo pronti al match ».

Coach Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Talmassons è un’altra finale perché per noi è davvero fondamentale andare in Friuli con un’idea ben chiara, senza tentennamenti dato che in troppe occasioni abbiamo rischiato di lasciare punti in giro. Dobbiamo pensare a dare continuità di risultato: questa deve essere la nostra forza ed è la richiesta che ho fatto alle ragazze ad ottobre quando sono arrivato. Il nostro obiettivo è fare 3 punti, non dando per scontato il risultato perchè è una squadra che lotta per la salvezza e lo ha dimostrato anche sabato a Vallefoglia. È una trasferta lunghissima per noi, di conseguenza dovremo stare molto attenti alla gara di mercoledì ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì: 15 gennaio 2025, ore 20.00

Il Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Clemente Andrea, Cerra Alessandro

Mercoledì: 15 gennaio 2025, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Pinerolo Arbitri: Rossi Alessandro, Caretti Stefano

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Mesiano Marta, Puecher Andrea

Honda Olivero Cuneo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brancati Rocco, Cavalieri Alessandro Pietro

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Brunelli Michele, Carcione Vincenzo

Bergamo - Smi Roma Volley Arbitri: Nava Stefano, Papadopol Veronica Mioara

Cda Volley Talmassons Fvg - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Santoro Angelo, Curto Giuseppe

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 48, Savino Del Bene Scandicci 42, Igor Gorgonzola Novara 38, Numia Vero Volley Milano 35, Bergamo 30, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Eurotek Uyba Busto Arsizio 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23, Wash4green Pinerolo 18, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14, Honda Olivero Cuneo 11, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 10.