Starting Six: Final Four di Coppa Italia, appuntamento a Bologna

In Match&Play si parla dell'assalto delle altre tre contendenti all'imbattibile Conegliano, giunta quest' anno a 34 successi consecutivi in tutte le competizioni 6 in Champions League,5 nel Mondiale per Club, 1 in Supercoppa Italiana e 1 nei quarti di Coppa Italia. Un cammino immacolato a cui si aggiungono le tre vittorie nella finale scudetto dello scorso anno per un totale di 37 successi senza la macchia di un ko. Difficile ipotizzare che alle pantere sfugga anche la Coppa Italia anche se Novara, Scandicci e Milano ci proveranno con tutte le loro forze. Le prime a sfidare De Gennaro e compagne in semifinale saranno le igorine di Bernardi che sono state le ultime a battere lo squadrone veneto, in Gara 1 della semifinale Play Off dello scorso campionato. Match dal pronostico scontato però...

Sfida al calor bianco fra Scandicci e Milano nell'altro match che porta alla finale. Le due formazioni, che ambiscono entrambe ad essere la competitor più accreditata delle pantere, daranno vita ad un confronto all'insegna dell' equilibrio con Antropova ed Egonu protagoniste annunciate pronte a darsi battaglia a suon di schiacciate. Una spettacolare sfida nella sfida tutta da vivere.

Social Club, le immagini più spettacolari della 21a giornata di A1 nella consueta carrellata prodotta dalla Lega Femminile. Schiacciate, difese e muri che attestano il grandissimo livello tecnico del nostro campionato.

Fantavolley accende le luci sul 6+ 1 della settmana, indicando, ruolo per ruolo, le migliori dell'ultimo turno di campionato. Il fantateam è questo: Orro (Milano)-Orvosova (Roma) formano la diagonale palleggiatrice/opposta, le centrali sono Fahr (Conegliano) e Polder (Cuneo), i posto 4 Lee (Vallefoglia) e Pietrini (Milano). Il libero Zannoni (Roma).

In Coppe Europee l'analisi del cammino delle nostre formazioni nelle Coppe. In Champions League, nell’andata dei Play Off Milano è andata a vincere in Germania in casa dello Schwerin, mettendosi in tasca tre quarti di qualificazione ai quarti. Vittoria in tre set davanti al pubblico amico per Novara nel primo round del Play Off di Cev Cup contro le bulgare del Maritza Plovdiv. Il ritorno non fa certo paura alle ragazze di Bernardi. In Challenge Cup un successo ed un ko per le italiane nelle semifinali di andata. Chieri va ad Istanbul e batte con autorevolezza il Galatasaray in quattro set mentre Roma cede al tie break Roma a Potsdam in Germania ma può conquistare la finale nel match di ritorno nel suo palazzetto.