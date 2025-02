Starting Six: è partita la volata salvezza

In Match&Play il resoconto delle sette partite che hanno avuto ripercussioni importanti, soprattutto nella lotta per non retrocedere. Il primo verdetto di condanna è per Talmassons che, con la sconfitta interna contro Firenze deve lasciare matematicamente la serie A1 dopo una sola stagione. Di contro con il successo in Friuli la squadra del presidente Sità scavalca Roma lasciando al momento alle giallorosse, travolte in casa da Chieri la scomoda penultima posizione che equivale, se confermata fino alla fine, il declassamento. L’altra pericolante, Perugia, nell’anticipo del sabato ha conquistato un solo punto contro Busto Arsizio ma ha fatto un altro passettino verso il mantenimento della categoria. Cuneo cade, come ampiamente previsto, al Pala Verde al cospetto di Conegliano ma resta ampiamente sopra la linea di galleggiamento. Nelle partite che hanno visto coinvolte le grandi Scandicci ha mantenuto il secondo posto superando in quattro set una coriacea Pinerolo, Milano l’ha spuntata solo al tie break in casa di Vallefoglia così come Novara a Bergamo.

In Overthestat la consueta analisi delle prestazioni individuali nei tre fondamentali. Fra le top scorer la regina del turno è la solita Antropova (Scandicci) con 32 punti, seguita da Obossa (Busto Arsizio) con 28 e Aleksic (Novara) con 24. Al servizio la migliore è Manfredini (Bergamo) con 6 aces, al secondo posto Antropova con 5 e terze Aleksic e Smarzek (Pinerolo) con 3. Aleksic eccelle anche nel fondamentale del muro mettendone a segno 6 come Danesi (Milano). Nelle classifiche generali Antropova torna in testa fra le bomber con 535 davanti a Nemeth (Perugia) che è a 537 e a Malual (Firenze) con 452. Fra le acers guida sempre Antropova con 59 battute vincenti, al secondo posto con 39 Manfredini e terza Obossa (Busto Arsizio) con 33. Fra le muratici al comando Candi (Vallefoglia) con 80 inseguita da vicino da Danesi (Milano) giunta a quota 78 e Carol (Scandicci) con 69.

Superwoman che premia le performance dei liberi dell’A1 Femminile, questa settimana ha visto premiata con i cinque punti Genin di Milano. Nella graduatoria generale De Bortoli (Vallefoglia) è sempre in testa con 48, poi Spirito (Chieri) con 42 e Castillo (Scandicci) 31.