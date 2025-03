Champions League: Scandicci in campo a Lodz per l'andata dei quarti

LODZ (POLONIA) - La Savino Del Bene Scandicci, che nella fase a gironi ha dominato la Pool E, conquistando il primo posto assoluto fra le squadre europee , torna in campo per i quarti di finale, domani alle ore 18.00, sul difficile campo del PGE Grot Budowlani Lodz. La squadra polacca si è qualificata tra le prime otto dopo aver concluso la Pool D al secondo posto alle spalle del Fenerbache Istanbul e vincendo il Play Off contro le serbe del Tent Obrenovac.

Si preannuncia dunque una sfida tanto complessa quanto fondamentale per la squadra di coach Gaspari, sia in ottica qualificazione alla Final Four (programmata ad Istanbul ad inizio maggio), sia per riprendere fiducia in vista dell’imminente inizio dei Play Off di Serie A1.

Il fischio d’inizio è fissato per mercoledì 5 marzo alle ore 18:00 alla Lodz Sport Arena.

EX E PRECEDENTI-

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra polacca, anche se due atlete hanno precedenti nella Tauron Liga. Si tratta di Maja Ognjenovic, aggregata al Chemik Police dal 2013 al 2015 e con cui si è laureata per due volte campionessa di Polonia, e della schiacciatrice Kara Bajema, che con il Developres Rzeszow si è aggiudicata nell’annata 2021-2022 Supercoppa e Coppa di Polonia.

Sebben quello di mercoledì sia il primo incontro ufficiale tra le due formazioni, nell’edizione di Champions League del 2019 il club scandiccese era stato inserito nello stesso girone dell’altra squadra della città polacca, il LKS Commercecon Lodz, con cui ha vinto entrambe le contese.

LE AVVERSARIE -

Da diversi anni nel panorama del volley internazionale, il PGE Grot Budowlani Lodz ha raggiunto i Quarti di Finale di Champions League coronando un positivo percorso nella competizione europea. Dopo essersi qualificata per la fase a gironi grazie al doppio successo sul OK HERCEG NOVI, la squadra di coach Maciej Biernat ha ben figurato anche nel proprio girone, concluso al secondo posto con un bottino di 4 vittorie e 2 sconfitte, subite contro il Fenerbache Istanbul. Nella fase Play Off, le polacche hanno poi sconfitto nettamente il Tent Obrenovac, seconda forza della Pool B. Anche il campionato nazionale sta regalando soddisfazioni al club biancorosso, attualmente terzo in graduatoria con 47 punti, alle spalle di Rzeszow (51) e del LKS Lodz (52).

Diverse poi sono le conoscenze del campionato italiano presenti nel roster del PGE Grot Budowlani Lodz, tra tutte l’opposta azzurra classe ‘00 Terry Enweonwu, alla prima esperienza all’estero, la veterana Jelena Blagojević, passata in Italia tra il 2011 e il 2015 con le maglie di Urbino e Bergamo, oltre alla centrale belga Dominika Sobolska-Tarasova, che ha militato in Serie A1 per tre stagioni. Da tenere poi d’occhio sono la schiacciatrice polacca Paulina Damaske, terza schiacciatrice del torneo per punti realizzati (122), e l’esperta centrale slovena Saša Planinšec, seconda miglior muratrice della Champions League con 21 muri vincenti.

Per la gara d’andata dei Quarti di Finale, il 6+1 scelto da coach Biernat dovrebbe vedere Grabka al palleggio e Enweonwu nel ruolo di opposta, le due attaccanti di banda sono Blagojević e Damaske con al centro il duo Sobolska-Tarasova e Planinšec. Il libero è Lysiak.

Le parole del tecnico Marco Gaspari -

« Lodz è una squadra che noi dobbiamo affrontare con l’idea di vincere, ma con tanta umiltà nel capire che la Polonia è terra di pallavolo. Nel Budowlani ci sono giocatrici che hanno militato nel nostro campionato come Terry Enweonwu e Jelena Blagojević, una giocatrice furba che sa giocare a pallavolo: certo non è più la Jelena di qualche tempo fa, ma è una giocatrice che sta in campo e ti fa diventar matto se non stai attento. Giocheremo in Polonia, quindi dovremo avere grande attenzione. A me è capitato lo scorso anno, proprio nei quarti di finale di Champions, di dover affrontare l’altra squadra di Lodz (ndr LKS Łódź) e devo dire che bisogna stare molto attenti perché l’approccio alla gara e l’entusiasmo dei tifosi nella prima partita è sempre qualcosa di pericoloso. Dopo la partita con Novara dobbiamo ritornare concentrati, resettare, cercare di adattarci e portare a casa il risultato ».

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA DEI QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 5 marzo Ore 18.00

PGE Grot Budowlani Lodz-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Ulfugarov, Strandson