A Corigliano-Rossano si gioca a pallavolo ricordando Simonetta Avalle

Simonetta Avalle non era solo un’allenatrice, non era solo una “signora del volley”. Era un’educatrice, una donna di cultura, una guida, un’anima capace di trasformare il gioco in un’occasione di crescita umana. A Rossano è’ stata una fonte di ispirazione per le giovani atlete che ha allenato, ed un riferimento per tutti i tecnici, dirigenti ed addetti ai lavori per la sua disponibilità e capacità di collaborare a tutti i livelli, grazie alle sue indiscusse qualità tecniche ed umane. E domani, in quella che osiamo definire la sua città, ed in quello che vogliamo ricordare come il suo palazzetto, sarà salutata con tutto l’amore ed il rispetto che meritava. Hanno aderito con entusiasmo al Memorial due squadre di grande prestigio: la Races Finance San Lucido, che milita in Serie B2, e la Lory Volley Pizzo, protagonista nei playoff di Serie C. Sarà un triangolare a cui parteciperà, oltre alle formazioni prima citate, la Pallavolo Rossano ASD, anch’essa nei playoff del massimo campionato regionale.

Sarà presente Gianni Avalle, fratello di Simonetta, che non ha voluto mancare alla manifestazione, oltre alle massime autorità federali regionali e provinciali. Ma guai a pensare che si tratti solo di una commemorazione: il suo esempio, il suo insegnamento, il suo modo di vivere la pallavolo e la vita continueranno a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta. Perché certe persone non ci lasciano mai davvero.

IL PROGRAMMA-

Si giocheranno tre gare, al meglio di due set su tre, secondo il seguente calendario:

Ore 16.00: Pallavolo Rossano ASD - Lory Volley Pizzo;

Ore 17.30: Lory Volley Pizzo - Races Finance San Lucido;

Ore 19.00: Pallavolo Rossano ASD - Races Finance San Lucido.