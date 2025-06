Volley Mercato: primo colpo per Casalmaggiore, ecco Martina Morandi

LA CARRIERA-

Martina, libero classe 2002, arriva a Casalmaggiore dopo importanti esperienze tra Monza, Futura Giovani, Picco Lecco e, l’ultima, in Serie A1 a Busto Arsizio. Libero di equilibrio sia in ricezione che in difesa, porta con sé la sua determinazione e la sua solarità. Martina, monzese di nascita, ama passare il suo tempo libero tra famiglia e amici soprattutto in attività estemporanee ma allo stesso tempo rilassanti, come godersi un bel tramonto. Tanta è la passione per la moda e per lo shopping ma soprattutto quella per le “Jordan” di cui ne possiede almeno 30 paia.

Le parole di Martina Morandi

« Ciao a tutti sono Martina Morandi, nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore. Ho scelto questa società perchè mi è sembrato un ambiente molto serio e dove soprattutto posso crescere tanto. Non vedo l’ora di conoscere sia le mie nuove compagne, che il nuovo staff sia voi tifosi…ci vediamo presto! ».