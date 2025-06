Nations League, Egonu e Antropova show: l'Italia sbanca il Maracanazinho

Percorso netto per l' Italvolley femminile di Julio Velasco, che contro il Brasile ottiene la quarta vittoria su quattro incontri disputati in questa prima tappa della lunghissima Nations League . Oltre alla soddisfazione di aver chiuso a punteggio pieno, piegando la nazionale verdeoro dopo i successi su Usa , Germania e Corea del Sud , le ragazze di Velasco si sono anche tolte lo sfizio di violare il Maracanazinho di Rio de Janeiro, perlatro con un eloquente 3-0. Ora il percorso verso le Final Eight proseguirà con la tappa in Canada.

Tutta la soddisfazione di Velasco: "Vittoria che ricorderemo per sempre!"

Julio Velasco non è tipo da nascondere le emozioni e al termine del quarto successo su quattro nel torneo, peraltro contro le padrone di casa della tappa di Nations League, la dice tutta: "Portiamo a casa una gran bella partita, abbiamo tenuto botta qualche il Brasile ha provato a rimontare e saputo gestire i momenti diversi che ci sono stati. Al di là del successo si tratta di un'esperienza importante per la squadra perché questo tipo di sofferenza non può che farci bene in ottica futura. Vincere qui non è mai semplice e, anche se al Brasile mancavano un paio di giocatrici importanti, in chiave finale può valere davvero tanto. Vincere in questo palazzetto è sempre speciale: giocare con questo tifo, caldo, ma corretto, regala emozioni uniche. Nel finale del terzo set c'era una bolgia infernale e questo credo che sia un ricordo incredibile che ci porteremo per sempre".