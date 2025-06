Villa Cortese annuncia la rinuncia all'A2

VILLA CORTESE (MILANO)- Villa Cortese, che aveva conquistato sul campo la promozione in A2, ha deciso di rinunciare e di ripartire dalla B1. La società lombarda, capace in passato di scrivere pagine importanti della pallavolo nazionali, ha dovuto prendere la dolorosa decisione viste le difficoltà a trovare un adeguato campo di gioco e le risorse da sostenere nel campionato cadetto. La squadra ripartirà dalla B1.

Questo il comunicato ufficiale della società:

« La Società GSO Villa Cortese Volley asd comunica con dispiacere ma in piena consapevolezza, la decisione di rinunciare all’iscrizione al prossimo Campionato di Serie A2 Femminile in favore della partecipazione a quello di Serie B1.

Una scelta ponderata, maturata con attenzione e senso di responsabilità; i problemi organizzativi, logistici ed economici non permettono di avventurarci in questa nuova e stimolante esperienza.

Continueremo con il nostro percorso orientato alla promozione e sviluppo del movimento pallavolistico territoriale in continuità con quanto fatto fino ad oggi, rimane per noi fondamentale il percorso intrapreso nel settore giovanile, volto alla valorizzazione delle nostre atlete.

Al riguardo abbiamo acquisito anche un Diritto Sportivo di Serie D per dare ulteriori stimoli alle nostre ragazze, e permettere alle atlete tesserate di esprimere al meglio le proprie potenzialità, nella speranza di fare emergere qualche talento da inserire gradualmente nella squadra maggiore.

Un ringraziamento di cuore va a tutte le persone che, fino all’ultimo giorno, hanno lavorato con passione per rendere possibile il raggiungimento di questo importante traguardo sportivo.

Un sentito ringraziamento anche ai nostri sponsor, che ci hanno supportato durante questo anno così intenso, dimostrando fiducia e condivisione dei nostri valori, e ci sostengono in questa difficile ma doverosa scelta.

Il progetto Serie A non è morto ma solo rimandato;

fin da ora ci dedicheremo con maggior impegno per renderlo possibile quanto prima, senza dimenticare il nostro settore giovanile, spina dorsale dell’intero movimento ».