Alice Degradi testimonial della campagna Barbie con il diabete

ROMA- Alice Degradi , schiacciatrice della nazionale di Velasco recentemente passata da Vallefoglia a Chieri, sarà protagonista di una lodevole campagna della Mattel 'Barbie col diabete' volta a sensibilizzare sulla malattia. Alice, che convive lei stessa con il diabete di tipo 1 , è da anni portabandiera della Fondazione per la Terapia Cellulare del Diabete di Padova. La nota bambola avrà con sé una pompa per l'insulina e un sensore glicemico rosa (CGM) per sensibilizzare e offrire un punto di riferimento positivo a tutti i bambini e le bambine che convivono con questa condizione.

Il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris

« Siamo profondamente orgogliosi che una delle eccellenze della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della Nazionale come Alice Degradi sia stata scelta come testimonial di un messaggio tanto importante quanto inclusivo. Il suo esempio, dentro e fuori dal campo, dimostra che anche con una malattia cronica come il diabete di tipo 1 si possano raggiungere traguardi straordinari. La scelta di Mattel è un riconoscimento alla forza delle donne, allo sport come strumento educativo e alla bellezza della diversità ».