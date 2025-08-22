Italia-Slovacchia Mondiali 2025: dove vederla in tv e streaming

È arrivato il momento del debutto per l'Italvolley guidata da Julio Velasco, pronta a esordire nel Mondiale 2025 contro la Slovacchia, prima rivale della Pool B, nella quale sono inserite anche Belgio e Cuba. A Phuket, in Thailandia, le Azzurre, reduci dal trionfo bis in VNL, andranno a caccia della trentesima vittoria consecutiva.