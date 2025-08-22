Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Slovacchia Mondiali 2025: dove vederla in tv e streaming

Le Azzurre guidate da Julio Velasco, reduci dal trionfo bis in Nations League, debuttano nel torneo iridato in Thailandia: ecco come seguirle
Italia-Slovacchia Mondiali 2025: dove vederla in tv e streaming
1 min

È arrivato il momento del debutto per l'Italvolley guidata da Julio Velasco, pronta a esordire nel Mondiale 2025 contro la Slovacchia, prima rivale della Pool B, nella quale sono inserite anche Belgio e Cuba. A Phuket, in Thailandia, le Azzurre, reduci dal trionfo bis in VNL, andranno a caccia della trentesima vittoria consecutiva.

Precedenti favorevoli con la Slovacchia

La prima rivale del girone dovrebbe essere nettamente alla portata dell'Italia, che si presenta con tutte le sue migliori effettive, eccezion fata per la sfortunatissima Alice Degradi, estromessa dall'ennesimo infortunio. I precedenti con la Slovacchia sono solamente due ed entrambe positivi con il 3-0 del 2019 e il 3-1 del 2021.

Come seguire la partita in tv e streaming

Sarà possibile seguira il primo match dell'Italia nella fase a gironi in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio  

