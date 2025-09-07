L'Italia di Velasco e un nuovo ciclo da leggenda: ecco cosa ci riserva il futuro in vista di Los Angeles

Festeggiare, tanto e meritatamente. Dopo 23 anni e 36 partite da imbattute ci mancherebbe altro. Ma poi pensare anche al futuro che vedrà inevitabilmente qualche cambio in rosa in vista dei Mondiali 2027 e delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Per scrivere ancora la storia. Alla guida dell'Italia femminile fresca di Mondiale e di 36 vittorie consecurive ci sarà sempre Velasco, e le stelle probabilmente faranno parte della spedizione olimpic tranne qualche eccezione