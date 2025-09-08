Velasco, che accoglienza a Malpensa: poi si arrabbia per la domanda di un giornalista…

MILANO - Accoglienza trionfale per l' Italvolley femminile campione del mondo all' aeroporto di Milano Malpensa . Sorrisi e tanta commozione per le campionesse italiane - la capitana Anna Danesi è stata la prima a uscire dal gate 8 degli arrivi B allo scalo milanese - accolte da oltre duecento tifosi al grido di ' Italia, Italia '. La . L'omaggio floreale, poi l'abbraccio con gli appassionati tra cori dedicati al ct Velasco e l'emozione di Miriam Sylla : "Non ci si abitua mai a questo affetto. Grazie! Ci servirà un po' di tempo per realizzare l'ennesima cosa che abbiamo fatto. È importante aver concluso un percorso incredibile con questa squadra che ha dimostrato di avere grandi capacità. Abbiamo vissuto un sogno e speriamo di averlo fatto vivere anche a voi".

Italia femminile campione del mondo, Velasco: "Non mi aspettavo di vincere tutto"

"Olimpiadi, Vnl, Mondiali, tutte le competizioni giocate le abbiamo vinte. Siamo molto orgogliosi ed emozionati. Credo che per le vittorie sportive non si deve esagerare oltre quello che è lo sport, né su di me, né sulle giocatrici. E' una squadra forte, che ha vinto molto. Noi cerchiamo di fare bene il nostro lavoro, queste ragazze sono un gruppo particolare, dopo aver vinto mettersi a disposizione con l'umiltà lo fanno soltanto i gruppi speciali", sottolinea il ct Julio Velasco al ritorno in Italia. "Quando ho preso l'incarico non mi aspettavo di vincere tutto, anche perché quando si inizia non ci si fa film su quello che può succedere, sarebbe un errore gravissimo".