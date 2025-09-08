La sfida di Sylla: "Ora vedremo come ci chiamerete, inventatevi un bel nome..."

Stravolte dalla felicità e dalla stanchezza per il lungo volo, le campionesse del Mondo di volley sono sbarcate a Malpensa, di ritorno dal trionfo in Thailandia, ed hanno trovato ad accoglierle uno stuolo di cronisti e tantissimi tifosi. Sorridenti e disponibili, tutte con lo stesso desiderio ("dormire un po'"), le ragazze di Velasco non si sono sottratte a taccuini e microfoni. Come sempre mai banale, Myriam Sylla ha raccontato le sue emozioni, esortando i giornalisti presenti a coniare un iconico soprannome per questo gruppo capace di dominare in ogni competizione, sulla scia della "Generazione di fenomeni" che ha fatto la storia della pallavolo maschile.
Orgoglio Sylla: "Ho vinto tutto quello che c'era da vincere"
Ancora trasognata, eppure lucidissima nella sua analisi, la schiacciatrice palermitana condivide i suoi pensieri: "Vi dico la verità, io oggi in aereo ad un certo punto ho realizzato di aver vinto tutto quello che c'era da vincere nella pallavolo e sono felice. Sono orgogliosa di me".
"Siamo le più forti di sempre"
Sull'impresa della squadra, Sylla non si nasconde dietro una falsa modestia: "Siamo le più forti di sempre e lo abbiamo dimostrato, non lo abbiamo detto solo a parole. Abbiamo giocato la carta dei giocatori non forti, non importanti, ma lo abbiamo fatto vedere ogni volta che siamo scese in campo. Il momento decisivo della rimonta? Non saprei, è stata una partita di alti e bassi, con set vinti a tredici dalle avversarie, quindi come si può spiegare, è impossibile. Cosa farò adesso? Riposo, relax, non mi viene in mente altro".
Dalla "Generazione di fenomeni" a...: "Inventatelo voi"
Myriam Sylla si congeda poi con una battuta che ha il sapore della sfida. Come ci fu la "Generazione di fenomeni" della pallavolo maschile, anche questa epica squadra meriterebbe un soprannome: "Ora vedremo come ci chiamerete, inventantevi un bel nome".
