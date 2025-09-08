La sfida di Sylla: "Ora vedremo come ci chiamerete, inventatevi un bel nome..."

"Siamo le più forti di sempre"

Sull'impresa della squadra, Sylla non si nasconde dietro una falsa modestia: "Siamo le più forti di sempre e lo abbiamo dimostrato, non lo abbiamo detto solo a parole. Abbiamo giocato la carta dei giocatori non forti, non importanti, ma lo abbiamo fatto vedere ogni volta che siamo scese in campo. Il momento decisivo della rimonta? Non saprei, è stata una partita di alti e bassi, con set vinti a tredici dalle avversarie, quindi come si può spiegare, è impossibile. Cosa farò adesso? Riposo, relax, non mi viene in mente altro".