Gli infortuni, le scelte di Velasco e alcuni "no": tutti i retroscena della nazionale di volley

INVIATO A BANGKOK - Adesso si può dire: c’è voluto un mezzo miracolo per mettere al collo l’oro Mondiale alle ragazze imbattibili della pallavolo, a completare il poker d’oro in 440 giorni, a continuare il record di vittorie di fila arrivato a quota 36. Perché è vero che fino ai quarti le azzurre non hanno avuto praticamente rivali, perdendo solo un set - contro il Belgio - in cinque partite dalla superiorità imbarazzante ricordando i 3-0 alla… Sinner con Slovacchia, Cuba, Germania e Polonia. Ma col passare del tempo, si riguarderanno fino alla vecchiaia le due partite di semifinale e finale contro Brasile e Turchia per cercare di capire come siano riuscite a ribaltare due sfide dove tra sfortuna e problemi vari era più facile perderle che vincerle. Va bene il carattere, l’orgoglio, il non mollare mai.
Italia campione mondiale: merito delle ragazze e di Velasco
Oltre le parole, la palla bisogna metterla a terra e non farsela mettere. E qui è andata di lusso. Merito delle ragazze, ci mancherebbe. E di Velasco che ha saputo leggere le due sfide decisive nella maniera più intelligente che ci fosse. La sua. Con quello che aveva (anche scelto) a disposizione. Normale che Julio si emozioni di più per l’oro Mondiale che per quello ai Giochi di Parigi, al netto di un impatto mediatico diverso. Chi si aspettava filasse tutto liscio come all’Olimpiade era un illuso o un male informato. Quello di Bangkok invece è un oro che pesa come piombo. Che permette di vincere senza essere al massimo, prendendo tempo mentre si cerca di risolvere i problemi sul tavolo prima di affrontare il biennio che precede i Giochi di Los Angeles 2028.
Le scelte di Velasco
Per capire meglio gli ostacoli superati da Julio, il suo staff e le ragazze, bisogna fare un passo indietro. Alice Degradi si fa male durante la finale di VNL col Brasile come un anno fa alla vigilia dei Giochi. Una disgrazia vera, per lei e per la squadra, al netto di chi la sostituisce. Perché è l’unico martello di peso, solido in attacco e ricezione su cui contare. Julio, avendo deciso di lasciare a casa Piva e Nardo per motivi diversi, punta sulla Nervini perché ha capito che ha talento e testa. E vince la scommessa, perché Stella ha un’intelligenza superiore e mezzi tecnici notevoli, anche se probabilmente deve crescere un po’ di fisico. Però è una debuttante, che, puntualmente, quando si confronta con l’altissimo livello, non a caso paga il suo prezzo nel finale delle sfide con Brasile e Turchia, quelle decisive. Al suo posto Gaia Giovannini che fa il suo alla grande per resta dura passare contro le giganti a muro brasiliane e turche.
Italia, quante difficoltà: Velasco le ha superate tutte
Torniamo ancora indietro per un attimo: prima di partire per la Thailandia, si ferma anche la Nwakalor e Velasco, avendo ricevuto a inizio stagione tre rifiuti che pesano come quelli di Lubian, Chirichella e Bonifacio si trova con la coperta corta e sceglie di portare Akrari e Sartori. Le porta ma, diciamolo, si fida fino a un certo punto. Così, quando la Fahr si scaviglia nel riscaldamento contro il Brasile, imitata da Orro a metà primo set ed Egonu esce dalla partita ci ritroviamo a sfidare una rivale assatanata con una formazione che si difende come può, ma che certo non è la migliore possibile. Perché Julio preferisce lasciare in campo Sarah quasi claudicante, che non riesce ad attaccare e mura l’indispensabile, invece di mettere dentro una delle due centrali in panchina, anche per proteggerle da un livello a loro poco conosciuto. Un discorso replicato in finale contro le turche di Santarelli con Fahr ancora al minimo, Egonu sull’altalena e Nervini in difficoltà, sostenuta da Giovannini. Senza dimenticare il fardello De Gennaro: Moki continua a fare il fenomeno, per fortuna, ma sa, come lo sanno le compagne, di essere a fine corsa, avendo deciso (per il momento?) di smettere dopo i Mondiali: E questo pesa sulla testa di molte, Egonu in primis.
Italia, che fatica e che rischi
Eppure grazie alla testa del gruppo intero, alla voglia di lottare e vincere che non ha mai abbandonato nessuna, alla solidità della coppia Orro-Sylla e alla reattività di Antropova, oltre a quella di Moki e della stessa Danesi, ne usciamo fuori da campioni del mondo. Una maniera diversa di vincere, ancora più esaltante rispetto a Parigi 2024, quando perdemmo un solo set. Ma ragazzi, che fatica e che rischi.
