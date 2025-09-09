Gli infortuni, le scelte di Velasco e alcuni "no": tutti i retroscena della nazionale di volley

Per capire meglio gli ostacoli superati da Julio, il suo staff e le ragazze , bisogna fare un passo indietro . Alice Degradi si fa male durante la finale di VNL col Brasile come un anno fa alla vigilia dei Giochi. Una disgrazia vera, per lei e per la squadra, al netto di chi la sostituisce. Perché è l’unico martello di peso, solido in attacco e ricezione su cui contare. Julio , avendo deciso di lasciare a casa Piva e Nardo per motivi diversi, punta sulla Nervini perché ha capito che ha talento e testa. E vince la scommessa, perché Stella ha un’intelligenza superiore e mezzi tecnici notevoli, anche se probabilmente deve crescere un po’ di fisico. Però è una debuttante , che, puntualmente, quando si confronta con l’altissimo livello, non a caso paga il suo prezzo nel finale delle sfide con Brasile e Turchia , quelle decisive. Al suo posto Gaia Giovannini che fa il suo alla grande per resta dura passare contro le giganti a muro brasiliane e turche.

Italia, quante difficoltà: Velasco le ha superate tutte

Torniamo ancora indietro per un attimo: prima di partire per la Thailandia, si ferma anche la Nwakalor e Velasco, avendo ricevuto a inizio stagione tre rifiuti che pesano come quelli di Lubian, Chirichella e Bonifacio si trova con la coperta corta e sceglie di portare Akrari e Sartori. Le porta ma, diciamolo, si fida fino a un certo punto. Così, quando la Fahr si scaviglia nel riscaldamento contro il Brasile, imitata da Orro a metà primo set ed Egonu esce dalla partita ci ritroviamo a sfidare una rivale assatanata con una formazione che si difende come può, ma che certo non è la migliore possibile. Perché Julio preferisce lasciare in campo Sarah quasi claudicante, che non riesce ad attaccare e mura l’indispensabile, invece di mettere dentro una delle due centrali in panchina, anche per proteggerle da un livello a loro poco conosciuto. Un discorso replicato in finale contro le turche di Santarelli con Fahr ancora al minimo, Egonu sull’altalena e Nervini in difficoltà, sostenuta da Giovannini. Senza dimenticare il fardello De Gennaro: Moki continua a fare il fenomeno, per fortuna, ma sa, come lo sanno le compagne, di essere a fine corsa, avendo deciso (per il momento?) di smettere dopo i Mondiali: E questo pesa sulla testa di molte, Egonu in primis.

Italia, che fatica e che rischi

Eppure grazie alla testa del gruppo intero, alla voglia di lottare e vincere che non ha mai abbandonato nessuna, alla solidità della coppia Orro-Sylla e alla reattività di Antropova, oltre a quella di Moki e della stessa Danesi, ne usciamo fuori da campioni del mondo. Una maniera diversa di vincere, ancora più esaltante rispetto a Parigi 2024, quando perdemmo un solo set. Ma ragazzi, che fatica e che rischi.