Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Volley, in cantiere una nuova generazione di campionesse: ecco le under 21 che Velasco lancerà nel 2026

Il ct azzurro inizierà a inserire alcune giovani fresche anche loro di Mondiale vinto
Volley, in cantiere una nuova generazione di campionesse: ecco le under 21 che Velasco lancerà nel 2026© EPA
Roale
1 min

2028 mettersi in rampa di lancio per fornire alternative credibili al coach che guiderà la Nazionale azzurra vengono proprio dal settore giovanile della squadra che ha vinto tutto nella stagione appena conclusa e che è punto di riferimento del volley italiano.

Adwige e Eckl in rampa di lancio

Non c’è solo Conegliano, comunque, ad offrire atlete al vivaio azzurro. Il volley femminile è una fucina di talenti inesauribile, anche se l&rsquo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte