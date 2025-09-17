Sabato 27 e domenica 28 settembre a Roma il 1° Memorial Simonetta Avalle

ROMA -Manca sempre meno alla prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle che, il 27 e 28 settembre, poterà il grande volley al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro. Dopo la vittoria ai mondiali della nazionale di Velasco, tornano gli appuntamenti dei club e ben quattro squadre di Serie A sono pronte a sfidarsi, celebrando la Signora del Volley.

In un interessante incrocio alla vigilia dell’inizio della regular season, si incontreranno la SMI Roma Volley di coach Cuccarini che punta subito al ritorno nella massima serie e l’Akademia Sant’Anna Messina, sua competitor nel girone di Serie A2. A completare il quadro delle partecipanti Il Bisonte Firenze e la Bartoccini MC Restauri Perugia, formazioni di Serie A1 pronte a dare spettacolo di fronte al pubblico capitolino.

« Siamo molto orgogliosi della reazione delle società – ha spiegato il Presidente del Comitato Territoriale Roma, Claudio Martinelli – perché hanno accettato da subito il nostro invito a partecipare. Simonetta ha lasciato un segno profondo nella storia della nostra pallavolo e faremo sì che la sua eredità non venga dispersa. Aggiungo che questa è un’opportunità per tutti gli amanti del volley che avranno la possibilità di vedere a Roma squadre di livello assoluto ».

« Con Simonetta ci siamo scontrati sul campo e siamo diventati amici nella vita- ha aggiunto Luciano Cecchi, promotore dell’evento. A me non resta che invitare tutti a partecipare alla prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle ».

« Arriva il primo Memorial Simonetta Avalle, una grande donna di sport, una donna che ha amato la pallavolo più di ogni altra cosa e che ha forgiato intere generazioni” ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. Questo è il nostro modo per ricordarla grazie alla Federazione Italiana Pallavolo, al Comitato Territoriale di Roma, al CR Lazio e al Comune che ha dato un aiuto concreto per portare una due giorni di spettacolo e di sport con Roma, Perugia, Messina e Firenze. Prendete nota e venite assolutamente per questo sport così bello. Sarà il nostro modo per ricordare una figura così preziosa che è nei nostri cuori ».

Il programma delle gare:

Sabato 27/9

ore 16.00 – SMI Roma Volley - Bartoccini MC-Restauri Perugia

ore 18.30 - Il Bisonte Firenze - Akademia Sant’Anna Messina

Domenica 28/9

ore 15.00 – Finale 3/4 posto

ore 17.30 – Finale 1/2 posto