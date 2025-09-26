Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A Roma domani e domenica il 1° memorial Simonetta Avalle

SMI Roma Volley-Bartoccini MC-Restauri Perugia e Il Bisonte Firenze-Gruppo Formula 3 Messina le due semifinali in programma al Palazzetto dello Sport nella prima giornata. L'epilogo il 28 settembre con le finali che assegneranno il trofeo
A Roma domani e domenica il 1° memorial Simonetta Avalle
3 min

ROMA-Mancano meno di 24 ore all’inizio del primo Memorial “Simonetta Avalle”, il quadrangolare in onore della Signora del Volley che porterà al Palazzetto dello Sport quattro squadre di Serie A: SMI Roma Volley, Bartoccini MC-Restauri Perugia, Il Bisonte Firenze e Gruppo Formula 3 Messina. Dopo tre vittorie al tie-break in altrettante partite disputate nel II° Torneo Internazionale Isla de Gran Canaria contro le portoghesi dell’FC Porto, le tedesche del Rote Raben e le campionesse spagnole in carica dell’Heidelberg Volkswagen, le nuove Wolves scenderanno in campo per la prima volta davanti al proprio pubblico. Ad aprire la manifestazione saranno le capitoline contro Perugia sabato 27 settembre alle ore 16:00. A seguire (ore 18:30) si affronteranno Firenze e Messina, mentre domenica 28 settembre, rispettivamente alle ore 15:00 e alle 17:30, sarà la volta delle finali per il terzo e il primo posto. Due giorni di grande pallavolo per ricordare un’icona che ha scritto pagine indelebili della storia del volley.

Le parole del tecnico della Smi Roma Giuseppe Cuccarini

« È chiaro che il torneo arriva abbastanza vicino al campionato e dobbiamo farci trovare più pronti perché affrontiamo avversari di grande livello. La semifinale sarà contro Perugia, una squadra che lo scorso anno ha dimostrato tutto il proprio valore e che, quest’anno, ha dichiarato di essersi rinforzata. Già la prima partita, quindi, sarà molto importante. Nell’altra c’è Messina che è una delle nostre avversarie dirette per l’obiettivo finale. Chiude Firenze, anch’essa in A1 per un torneo di altissima caratura. Ci teniamo a fare bene – ha proseguito Cuccarini – perché il ricordo di Simonetta è ancora vivo in tutti noi. È stata una donna e un’allenatrice fantastica; per questo, vogliamo onorarne la memoria nel miglior modo possibile ».

Le parole del presidente della Smi Roma Pietro Mele

« Per noi della Roma Volley Simonetta Avalle è sempre stata una cara amica. Era grandissima nel crescere, nel gestire le ragazze e creava subito empatia con loro. Ha portato tante ragazze a livelli importanti e le ha cresciute come persone. È sempre stata, insieme a suo fratello Gianni, la prima a sostenerci. Siamo orgogliosi di fare parte di questo torneo ».

Il programma delle gare:

Sabato 27/9 
ore 16.00 –  SMI Roma Volley   - Bartoccini MC-Restauri Perugia
ore 18.30 - Il Bisonte Firenze   - Gruppo Formula 3 Messina  

Apertura cancelli ore 14:00

Domenica 28/9
ore 15.00 – Finale 3/4 posto
ore 17.30 – Finale 1/2 posto

Apertura cancelli ore 13:00

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley femminile

Da non perdere

Sabato 27 e domenica 20 a Roma 1 memorial Simonetta AvalleRoma ricorda Simonetta Avalle con il 1° memorial a lei dedicato