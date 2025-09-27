Courmayeur Cup: la seconda edizione la vince Novara

A festeggiare e a portare a casa il trofeo è stata, al termine delle oltre due ore e mezza di gioco, la squadra di coach Bernardi, capace di una doppia rimonta, prima nel conto dei set e poi nel determinante quinto parziale chiuso 13-15. Una due giorni che, al di là della gioia delle zanzare e del bronzo di Conegliano, ha fatto vedere tanta pallavolo di altissimo livello ai 5000 appassionati totali presenti nel weekend, un antipasto eccellente a poco più di una settimana dall’esordio in campionato di lunedì 6 ottobre.

Un weekend con tante protagoniste, ma con una campionessa in particolare che ha rubato l’occhio, ad una sola settimana dal suo ingresso in squadra dopo il sensazionale successo ai Mondiali: Carlotta Cambi, MVP del torneo e già in perfetta sintonia con tutte le compagne, lucidissima nella distribuzione del gioco ma anche preziosa a tabellino con 12 punti nelle due partite giocate. Top scorer della partita Ekaterina Antropova con 26 punti, Avery Skinner chiude a 17 mentre tra le novaresi eccelle la giapponese Mayu Ishikawa davanti a Taylor Mims (15), Lina Alsmeier (11) e Amber Igiede (11).

I sestetti di partenza hanno ricalcato per gran parte quelli visti nei momenti più convincenti del venerdì delle due squadre: Ognjenovic-Antropova, Skinner-Bosetti, Weitzel-Nwakalor con Ribechi libero da un lato, Cambi-Tolok, Herbots-Ishikawa, Bonifacio-Igiede e De Nardi libero dall’altro.

Il copione della partita ha visto le toscane cominciare meglio il confronto e andare in vantaggio sul punteggio di 25-21, con un’Antropova on fire, autrice di 8 punti (77% dal campo), e una Weitzel invalicabile con 3 muri. Buona partenza di Scandicci anche nel secondo gioco, ma Novara non si è deconcentrata giocando bene al centro e mettendo in difficoltà le avversarie, che tuttavia l’hanno spuntata ai vantaggi 26-24 andando avanti sul 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, Novara non è però crollata, anche per merito dei due ingressi di Mims e Alsmeier per Tolok ed Herbots: 24-26 con 5 punti a testa dell’americana e di Ishikawa e match riaperto. La squadra di coach Bernardi ha ritrovato a quel punto compattezza e brillantezza e, in un altro set punto a punto ha forzato il tie-break, sempre colpendo con le due laterali ma anche beneficiando di una super Igiede, cercata molto spesso dalla regista novarese.

Il definitivo tie-break è cominciato con Scandicci in vantaggio anche di quattro lunghezze sul 5-1 e sul 7-3, ma Novara non si è scomposta ricucendo con l’ingresso di Tolok al servizio fino al 7-7 e compiendo la seconda rimonta della sua fantastica partita. Un preludio per l’esplosione di gioia arrivata con il punto del 13-15 che ha chiuso ogni discorso.

Conegliano conquista il terzo posto

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, al termine di quattro set, ha avuto la meglio sulla Numia Vero Volley Milano ed ha conquistato il terzo posto.

Davanti ad un Courmayeur Sport Center sold-out nei suoi 3000 posti, le ragazze di coach Santarelli sono senza dubbio apparse più in ritmo rispetto alla gara del venerdì, trovando fin da subito le misure con il duo titolare di banda, Zhu e Gabi, e Lubian in campo al posto di Fahr. Nei primi due set, differenza lampante di precisione in attacco, con le pantere oltre il 40% in entrambi i set e le meneghine sotto il 20%.

Nel terzo set, coach Lavarini ha provato a cambiare le carte con Piva al posto di Pietrini, una mossa che ha effettivamente permesso a Milano di rientrare in partita con il 25-21 del terzo set. La frazione è stata però solo una parentesi, perché dal quarto gioco le gialloblu sono tornate a spingere sull’acceleratore e hanno chiuso con un perentorio 25-14. Top scorer Isabelle Haak con 21 punti, bene le due bande Gabi (16 punti con il 54% in attacco ma anche il 65% di efficienza in ricezione) e Zhu (13). Per Milano, Paola Egonu e Khalia Lanier sono state le migliori sul tabellino con 14 e 11 punti.

I tabellini-

Finale 1° e 2° posto-

IGOR GORGONZOLA NOVARA-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (21-25, 24-26, 26-24, 25-23,15-13)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 17, Ruddins 7, Franklin 5, Ribechi (L1), Bosetti 7, Ognjenovic 3, Mancini 3, Graziani 8, Nwakalor 2, Grossi (L2) n.e., Antropova 26, Weitzel 6. All.: Gaspari.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 7, Herbots 3, De Nardi (L1), Leonardi, Alsmeier 11, Ishikawa 20, Mims 15, Bonifacio 7, Carraro n.e., Baijens (L2), Tolok 6, Costantini 6, Igiede 11, Melli n.e.. All.: Bernardi.

ARBITRI: Fumagalli, Villa

Durata set: 28′, 30′, 28′, 29′, 20′ Tot:151’

Attacco Pt%: 41% – 46%

Ricezione Pos% (Prf%): 73% (46%) – 70% (54%)

Muri Vincenti: 15-8

Ace: 6-4

Finale 3° e 4° posto-

CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (19-25; 17-25; 25-21; 14-25)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner 1, Gelin, Bosio 1, Pietrini 3, Plak 2, Sartori 6, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 11, Egonu 14, Piva 7, Fersino (L). N. E.: Modesti (L), Danesi. All. Lavarini.

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi Guimaraes 16, Zhu 13, Ewert, Lubian 5, De Gennaro (L), Haak 21, Wolosz 2, Adigwe 1, Daalderop 1, Chirichella 10, Sillah. N.E.: Scognamillo (L), Munarini, Fahr. All. Santarelli

