Opossum entra in campo all'improvviso: la reazione terrorizzata delle pallavoliste diventa virale

ROMA - Un'invasione di campo davvero rara e curiosa quella che si è verificata in Brasile, durante la partita tra Barueri e Osasco di volley femminile (semifinale del campionato Paulista), le cui immagini sono diventate presto virali sui social.
Opossum entra in campo, pallavoliste terrorizzate in Brasile
Spopola infatti il video che mostra il momento in cui un grande opossum entra improvvisamente in campo da uno dei lati corti per attraversarlo poi tra le pallavoliste in fuga terrorizzate e in preda al panico, prima di cambiare direzione per trotterellare indisturbato verso la tribuna e riuscire dal terreno di gioco tra le risate divertite dei telecronisti.