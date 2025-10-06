Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Opossum entra in campo all'improvviso: la reazione terrorizzata delle pallavoliste diventa virale

Particolare e rara 'invasione' in Brasile durante un match di volley femminile, con il video che spopola sui social: cos'è successo
1 min

ROMA - Un'invasione di campo davvero rara e curiosa quella che si è verificata in Brasile, durante la partita tra Barueri e Osasco di volley femminile (semifinale del campionato Paulista), le cui immagini sono diventate presto virali sui social.

Opossum entra in campo, pallavoliste terrorizzate in Brasile

Spopola infatti il video che mostra il momento in cui un grande opossum entra improvvisamente in campo da uno dei lati corti  per attraversarlo poi tra le pallavoliste in fuga terrorizzate e in preda al panico, prima di cambiare direzione per trotterellare indisturbato verso la tribuna e riuscire dal terreno di gioco tra le risate divertite dei telecronisti.

 

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley femminile

Da non perdere

Leeds, oggetto misterioso in campoVolley, azzurre d'oro ai Mondiali