Dream Team Roma, squadra di pallavolo femminile che fa la serie C con le grandi e la D con le under 18

La pallavolo laziale è pronta a ripartire. Nel weekend prenderanno infatti il via i campionati regionali di Serie C e Serie D FIPAV Lazio , che vedranno nuovamente protagonista la Dream Team Roma , confermata anche per la stagione 2025-2026 con la denominazione La Molisana Casalandia DTR . Per l’ennesimo anno consecutivo, il club gialloblù sarà presente in entrambi i massimi tornei regionali, con due formazioni costruite per competere e crescere. La formazione di Serie C sarà guidata da coach Lorenzo Pistilli , affiancato dal suo secondo Simone Daniele , e inserita nel girone C , che comprende diverse trasferte impegnative — tra cui Viterbo e Anguillara — e sfide di grande tradizione come quella con la Lazio Volley e Sport . Si tratta di un girone competitivo che la DTR affronterà con una squadra profondamente rinnovata, frutto del lavoro della Direzione Sportiva e Tecnica , con numerosi nuovi innesti “over” a disposizione dello staff tecnico. Nonostante la strategia “open” perseguita dal club, il gruppo presenta una media d’età di soli 22 anni, a conferma della volontà di puntare su un organico giovane, ambizioso e desideroso di crescere tatticamente e tecnicamente nelle palestre gialloblù. Un ritorno di grande valore, suggellato dalla fascia da capitano, è quello di Marianna Petrucci , che detiene il record di presenze con la maglia gialloblù tra le giocatrici ancora in attività. Una scelta di cuore la sua dopo qualche stagione passata lontana “da casa” , e condita da altri ritorni importanti, come quello di Floriana Steiner , Federica Iorizzo o Benedetta Straini .

Le parole dei coach

Le parole di coach Pistilli sul campionato: “Ci approcciamo a questo nuovo campionato con l’idea di fare bene, partendo dagli obiettivi chiari che ci siamo dati come squadra, diventare intanto un gruppo e sviluppare quelle potenzialità che abbiamo intravisto in queste settimane in ognuna delle atlete. Sono molto contento di essere entrato nel contesto della Dream Team Roma dove vedo persone appassionate e vogliose di crescere insieme, metto volentieri a disposizione la mia esperienza per questo ambiente molto carico e determinato. Siamo un gruppo che più in generale si è messo tutto a disposizione della società per raggiungere gli obiettivi che la Dirigenza ci ha chiesto di provare a conseguire. Metteremo in ogni gara e allenamento il 100% di noi stessi”. La Serie D vedrà la Dream Team Roma impegnata nel girone A, un raggruppamento particolarmente competitivo, caratterizzato da numerose trasferte e da sfide intense sul piano territoriale. La squadra, composta dal gruppo Under 18 Elite, sarà guidata da coach Luca Liguori, storico volto del sodalizio gialloblù, nonché co-fondatore, Direttore generale e Direttore tecnico della società. Al suo fianco, in qualità di secondo allenatore, è stato confermato Alberto Folchi. L’obiettivo stagionale è sempre quello di fare il massimo possibile e crescere: un percorso da conquistare partita dopo partita, con la volontà di valorizzare le giovani atlete cresciute nel vivaio gialloblù con la consueta attenzione tecnica e umana. A guidare la squadra in campo sarà la capitana Ilaria Rossi (classe 2008), al suo quarto anno in maglia Dream Team Roma: libero del gruppo, Rossi è stata protagonista della vittoria del campionato Under 16 Elite e del terzo posto regionale ottenuto nella stagione 2023-2024. Le dichiarazioni di coach Liguori: “La Serie D è un campionato regionale che ci darà modo di crescere e migliorare anche in funzione dell’under 18 Élite. Vogliamo cercare di fare bene in entrambi e di portare a casa i migliori risultati possibili, sapendo benissimo che troveremo squadre molto agguerrite e ben preparate sulla nostra strada. Questo è uno stimolo a migliorarci ancora, ogni giorno, ogni gara che affronteremo. La squadra ha fatto un mese e mezzo di buon lavoro al netto di qualche stop che abbiamo dovuto affrontare e con cui stiamo facendo i conti tra piccoli infortuni e malanni di stagione. Sabato in casa sarà la nostra prima tappa di un’avventura lunga almeno 26 giornate.” Con due squadre iscritte ai principali campionati regionali, la Dream Team Roma conferma la propria vocazione formativa e competitiva, unendo esperienza e gioventù in un progetto che continua a valorizzare il territorio e le sue atlete. "Il nostro obiettivo – commenta il Ds Paolo Brescia – è continuare a costruire percorsi di crescita sostenibili, puntando su valori tecnici e umani che da sempre contraddistinguono la Dream Team Roma".