venerdì 21 novembre 2025
Presentata a Roma la partnership tra Volleyrò e Fenera Chieri

Presentata a Roma la partnership tra Volleyrò e Fenera Chieri

Nella splendida cornice del River Loft del Lanificio le due società, davanti a giornalisti e autorità sportive, hanno illustrato l'accordo triennale che le legherà nella ricerca di nuovi talenti
2 min
ROMA-Si è svolta oggi alle ore 12, nella splendida cornice del River Loft del Lanificio di Roma, la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership tra Volleyrò Casal de’ Pazzi e Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

.L’evento ha visto la partecipazione di tutte le atlete del Volleyrò, a testimonianza concreta del valore formativo che rappresenta il cuore del progetto.

A portare il sostegno istituzionale della Federazione Italiana Pallavolo sono intervenuti Luciano Cecchi e Claudio Martinelli, che hanno evidenziato il carattere strategico di alleanze capaci di coniugare visione tecnica, sostenibilità e crescita del movimento giovanile. Nel suo intervento, il presidente Armando Monini ha richiamato il significato profondo della collaborazione, citando anche le parole inviate a distanza da Lucio Zanon di Valgiurata:

«Il valore autentico nasce dal percorso, ed è un valore nato dall’investimento su ragazze che diventeranno donne, che non entra in bilancio ma lo sostiene».

Il direttore sportivo di Chieri, Max Gallo, ha illustrato il progetto triennale che guiderà la partnership: una crescita condivisa dei talenti, con una Serie A1 pronta a investire sul futuro, e unsettore giovanile — rappresentato da Giuseppe Basso — in piena espansione, con oltre sessanta squadre coinvolte sul territorio piemontese.

Una collaborazione che guarda lontano, unendo visione, valori e responsabilità nella crescita del talento italiano.

Come dice il claim scelto per l’occasione, Rising Talent, Sharing Excellence. si condividono eccellenza, talenti e percorsi in nome del futuro.

