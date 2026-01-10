Volley Mercato: Casalmaggiore ingaggia l'opposta Rachele Rastelli
CASALMAGGIORE (CREMONA)- Un nuovo ingresso va a corroborare il roster dell'E’più Casalmaggiore che punta forte sulla ventiseienne opposta Rachele Rastelli, che sta recuperando da un noioso infortunio all'addome. Il rinforzo da coach Cuello nello scorso dicembre ha rescisso il suo contratto con Messina ed ora è pronta a tuffarsi nella nuova avventura. A lungo impegnata in passato nei campionati americani, dove è stata più volte premiata come miglior opposta e miglior marcatrice arriva a Casalmaggiore con tanto entusiasmo. Vestirà la maglia numero 22.
LA CARRIERA-
Opposta classe 1999, Rastelli cresce nelle fila dell’Energy Volley di Parma, sua città natale, per poi approdare a Novara e Monza prima di intraprendere un’importate esperienza a stelle e strisce con la maglia della Saint John che la vede calcare i campi americani dalla stagione 2018/2019 fino alla 2022/2023. Da lì Rachele torna in Italia prima vestendo la maglia di Melendugno e poi quella di Perugia. La stagione in corso è iniziata per Rastelli in Sicilia tra le fila di Messina per poi approdare sulle sponde del Po a Casalmaggiore.
Le parole di Rachele Rastelli
« Ringrazio Casalmaggiore per la fiducia dimostrata già dai primi giorni! Io sto bene, sto lavorando sodo con l’aiuto dello staff e della società per rientrare dall’infortunio. L’ambiente è molto positivo e non vedo l’ora di essere presto in campo con le ragazze per combattere e raggiungere insieme i prossimi obiettivi stagionali!” Queste le prime parole dell’opposta parmigiana in maglia rosa ».