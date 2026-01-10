Volley Mercato: Casalmaggiore ingaggia l'opposta Rachele Rastelli

CASALMAGGIORE (CREMONA) - Un nuovo ingresso va a corroborare il roster dell'E’più Casalmaggiore che punta forte sulla ventiseienne opposta Rachele Rastelli , che sta recuperando da un noioso infortunio all'addome. Il rinforzo da coach Cuello nello scorso dicembre ha rescisso il suo contratto con Messina ed ora è pronta a tuffarsi nella nuova avventura. A lungo impegnata in passato nei campionati americani, dove è stata più volte premiata come miglior opposta e miglior marcatrice arriva a Casalmaggiore con tanto entusiasmo. Vestirà la maglia numero 22.

LA CARRIERA-

Opposta classe 1999, Rastelli cresce nelle fila dell’Energy Volley di Parma, sua città natale, per poi approdare a Novara e Monza prima di intraprendere un’importate esperienza a stelle e strisce con la maglia della Saint John che la vede calcare i campi americani dalla stagione 2018/2019 fino alla 2022/2023. Da lì Rachele torna in Italia prima vestendo la maglia di Melendugno e poi quella di Perugia. La stagione in corso è iniziata per Rastelli in Sicilia tra le fila di Messina per poi approdare sulle sponde del Po a Casalmaggiore.

Le parole di Rachele Rastelli

« Ringrazio Casalmaggiore per la fiducia dimostrata già dai primi giorni! Io sto bene, sto lavorando sodo con l’aiuto dello staff e della società per rientrare dall’infortunio. L’ambiente è molto positivo e non vedo l’ora di essere presto in campo con le ragazze per combattere e raggiungere insieme i prossimi obiettivi stagionali!” Queste le prime parole dell’opposta parmigiana in maglia rosa ».