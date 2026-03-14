Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il derby contro Costa Volpino è della Futura

Il derby contro Costa Volpino è della Futura

La formazione di Tettamanti vince 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13) e resta al quarto posto. Enneking ancora una volta protagonista, MVP con 27 punti a referto
6 min
TagsFutura GiovaniCBLPool Promozione

CASTELLANZA (VARESE)-L'anticipo della 4a di ritorno ha regalato emozioni a non finire al pubblico di Castellanza. La sfida fra Futura Volley e CBL Costa Volpino si è conclusa dopo cinque intensissimi set che hanno visto il risultato sull'altalena per olre due ore. A spuntarla le bustocche padrone di casa che hanno chiuso il tie break a proprio favore. Finisce 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13)

Busto Arsizio parte male, accende il turbo nei parziali successivi ma di fatto si suicida nel quarto, gettando al vento un vantaggio ben consistente (15-4) facendosi rimontare da una CBL incerottata (ancora out la ex Pistolesi) ma mai doma. La sfida si decide così con un tirato tie-break che premia la resilienza di Rebora e compagne, capaci di resettare dopo la doccia fredda del set perso e ripartire con quella garra che ormai è un importante marchio di fabbrica. Non arrivano i tre punti pieni (con Altafratte che sorpassa a quota 29 punti) ma la squadra di coach Mauro Tettamanti allunga la serie positiva centrando la sesta vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile a fila. Per il piazzamento finale nella griglia dei Playoff tutto rinviato all’ultimo turno della Pool Promozione.
MVP del match è Alyssa Enneking con 27 punti, 2 ace, 2 muri e il 44%. In doppia cifra vanno anche Veronica Taborelli (18 punti che le permettono di sfondare il muro dei 3500 punti in serie A!), Alice Farina (13 punti con 5 muri) e una Sofia Rebora scintillante per qualità e capacità di ergersi a vera leader della squadra (12 punti con 5 muri).
Avvio difficoltoso per le padrone di casa, che si trovano subito ad inseguire (1-3, 5-9) senza riuscire a trovare ritmo. Sull’11-16 coach Tettamanti gioca la carta Orlandi (dentro per Enneking) ma l’inerzia non cambia (13-20), con Busto Arsizio dalle polveri bagnate e troppo fallosa. La Futura tenta anche il doppio cambio (Alberti-Ternava al posto di Sassolini e Taborelli) e rosicchia qualche punto sul turno in battuta di capitan Rebora (18-21). Non abbastanza da impensierire la CBL, che non si scompone e si prende il set con Martinez.

La squadra di coach Tettamanti sa senza ombra di dubbio soffrire e poi reagire, tanto che si compatta ancor di più provando a scuotersi nel secondo set. In un avvio equilibrato, la Futura scivola sotto 9-11 ma con una bella fiammata propiziata da Enneking mette la freccia e sorpassa sul 16-15. Da lì le Cocche sembrano davvero accendersi e allungano sul +4 (22-18); Longobardi porta le sue al set-point (24-20) e mette anche la firma sul 25-21.
Dopo i primi scambi di studio (5-5) la terza frazione si trasforma in un monologo biancorosso. Sofia Rebora sale in cattedra e diventa dominante a rete, prende per mano Busto Arsizio e la porta fino al largo 16-5 che manda in archivio il set con largo anticipo. La chiusura è solo questione di tempo ed arriva con il missile da posto 4 di Taborelli.
Devastante l’avvio di quarto parziale, con un perentorio 8-0 che mette in “discesissima” il match. Il doppio ace di Enneking stampa il 15-4 ma la CBL perfeziona una disperata rimonta (18-15 con Scharmann, 18-18 per due errori a fila di Enneking) riaprendo i giochi. Ancora Scharmann firma il vantaggio (18-19) ma finalmente le biancorosse stoppano il break (19 pari). Un pallone millimetrico di Fumagalli vale il 19-21, Martinez piazza il 20-23, Taborelli attacca out per il 20-24. Busto Arsizio annulla due set-point ma a chiuderla è Scharmann.

Nel tie break si viaggia sul filo dell’equilibrio e il match si accende (4-3, 6-6). Al cambio di campo è la CBL ad essere avanti (7-8) e le due squadre proseguono appaiate (10-9) regalando un finale emozionante: Enneking brilla mettendo la propria firma sul 12-11 e sul 14-11 e non contenta, la texana mette a terra anche la palla del definitivo 15-13.

I protagonisti-

Veronica Taborelli ((Futura Volley Giovani)- « Ho avuto la fortuna di arrivare a questo traguardo (3500 punti in Serie A, ndr) e sono contenta. Costa Volpino ci ha concesso il vantaggio nel quarto set e poi se lo è ripreso. Lo sport è così, la pallavolo è così, noi non siamo riuscite a stare sul pezzo come in altre partite. Sono però contenta della reazione che abbiamo avuto nel tie-break, non era facile dopo essere state riprese in quel modo; sono metà contenta e metà no. Continueremo a lavorare in palestra, limando le cose che non ci vengono ancora bene per provare ad arrivare ai Playoff nel migliore dei modi ».

Il tabellino-

FUTURA VOLLEY GIOVANI-CBL COSTA VOLPINO 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13)

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 3, Taborelli 18, Rebora 12, Farina 13, Enneking 27, Longobardi 6, Blasi (L), Orlandi, Sormani, Ternava, Alberti, Talarico. N.e. Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

CBL COSTA VOLPINO: Dell’Orto 2, Grosse Scharmann 24, Brandi 5, Pizzolato 9, Martinez Ortiz 11, Fumagalli 9, Gamba (L), Busetti, Dell’Amico, Mangani 1, Favaretto. N.e. Giani, Pistolesi (L2). All. Cominetti.

ARBITRI: Palumbo, Ayroldi

Durata set: 26’, 24’, 21’, 29’, 18’; tot. 129’.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Volley Giovani)

Spettatori: 402

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley femminile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS