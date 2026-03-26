Volley, una stagione senza precedenti

La Lega Volley Femminile, con il supporto di Gameday , ha raggiunto un traguardo storico: l'ecosistema digitale legato al campionato italiano di Serie A ha superato 1,4 miliardi di visualizzazioni durante la stagione in corso. Questo risultato segue il grande successo delle Finali di Coppa Italia a Torino e arriva con mesi di anticipo rispetto all'obiettivo iniziale della Lega, che prevedeva di raggiungere il miliardo di visualizzazioni per l'intera stagione. Grazie alla collaborazione con Gameday - Powered by NJF Holdings , società di investimento globale fondata da Nicole Junkermann -, da cui nasce la Joint Venture Spike Media, non è accresciuta solo la portata dell'audience, ma si è registrato uno straordinario livello di coinvolgimento: durante la sola regular season, la Serie A femminile ha generato oltre 45 milioni di interazioni sui social media, con un tasso di engagement rate (E.R.) del 2,8%. I dati riflettono la forza collettiva dell'intero movimento pallavolistico e combinano le attività dei canali ufficiali della Lega, dei club che costituiscono la spina dorsale del campionato, delle atlete che ne sono le protagoniste assolute e del crescente volume di contenuti generati dagli utenti (UGC) e dai tifosi di tutto il mondo. Focalizzandosi esclusivamente sui canali social LVF, per il secondo anno consecutivo la Lega Volley Femminile si conferma come la seconda lega sportiva in Italia per numero di followers , con oltre 1 milione e 200 mila appassionati.

«I numeri parlano chiaro e non sono solo cifre, ma la conferma che la Lega Volley Femminile è diventata un brand di livello globale, capace di parlare un linguaggio moderno e trasversale – commenta il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris – Aver superato 1,4 miliardi di visualizzazioni nella sola Regular Season è il segno tangibile di un movimento in salute straordinaria, che attrae sempre nuovi fans e che non ha ancora finito di mostrare i suoi margini di crescita. Siamo un’eccellenza italiana che esporta spettacolo e passione in tutto il mondo, un modello ed un ecosistema unici che uniscono la visione della Lega, il lavoro instancabile dei club e dei loro sponsor e il carisma delle nostre atlete. Questa sinergia, potenziata da partner di visione internazionale come Gameday, ci permette di presidiare l'universo digitale con una forza senza precedenti, consolidando la nostra posizione come punto di riferimento assoluto nel panorama sportivo italiano e mondiale. Il nostro obiettivo resta quello di innovare e crescere ancora, portando la bellezza della nostra Serie A su ogni schermo personale, in ogni angolo del pianeta».

«Non possiamo che essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi e non vediamo l’ora di raggiungere nuovi importanti traguardi. I dati parlano chiaro: il movimento pallavolistico femminile italiano sta vivendo un momento di grande entusiasmo che va oltre le singole partite e coinvolge l’intero ecosistema in cui le atlete sono protagoniste indiscusse – aggiunge Kike Levy, Head of Gameday Sports – Non vediamo l’ora di cominciare la prossima stagione e portare questa collaborazione a un livello superiore facendo arrivare la qualità, l’entusiasmo e le grandi possibilità del volley italiano a un pubblico sempre maggiore.»

«I risultati che abbiamo raggiunto dimostrano non solo il lavoro fatto, ma, soprattutto, quanto si può fare nella e per la pallavolo in Italia oltre che per lo sport in generale – aggiunge Simone Tomassetti, General Manager Spike Media - Raccontare il movimento pallavolistico italiano in un momento di tale fermento è una sfida entusiasmante che non può che regalarci altre emozioni, in campo e sui social».

A rivelarsi particolarmente significativo, il ruolo delle atlete: analizzando esclusivamente i profili delle giocatrici, il tasso di E.R. sale all'8,4%, a conferma della centralità delle singole personalità nel creare connessioni con i tifosi e nell'espandere la portata globale di questo sport.

Con i Playoff Scudetto in pieno svolgimento, è facile prevedere un'ulteriore crescita delle visualizzazioni e dell'interazione. La caccia al titolo tricolore non sarà solo una sfida sul campo, ma un evento mediatico globale capace di unire milioni di appassionati.