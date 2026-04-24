Play Off A2: Padova-Brescia alla resa dei conti

PADOVA -Dopo le emozioni vissute lo scorso lunedì sera in un’elettrizzante Gara 1 davanti ai 2800 spettatori del PalaGeorge di Montichiari, la Nuvolì Altafratte Padova e la Valsabbina Millenium Brescia sono pronte per tornare in campo domani, venerdì 24 aprile alle ore 20, per Gara 2 della Finale Promozione della Serie A2 Tigotà. Contro pronostici e previsioni, le ragazze di coach Sinibaldi hanno ottenuto una preziosissima vittoria esterna, che le consentirà di scendere sul campo del PalAntenore di Padova per regalarsi la promozione diretta in A1 in caso di nuovo successo. Di tutt’altra idea la formazione di coach Solforati, che avrà invece l’obiettivo di riprendersi il fattore campo e battere le avversarie per riportare la sfida in terra bresciana nell’eventuale Gara 3 in programma lunedì 27.

Nella storia recente della Serie A2, con le Finali al meglio delle tre partite, solo due volte una squadra ha conquistato la promozione dopo aver perso la prima gara: la Chieri di Luca Secchi e Marco Sinibaldi secondo allenatore, rimontando San Giovanni nel 2017-18, e la San Casciano di Beatrice Parrocchiale ribaltando Monza nel 2013-14. Due dei protagonisti di questa finale: il coach è stato senza dubbio uno dei migliori allenatori dell’anno, portando una squadra sottovalutata da molti a performare al meglio, fino a regalarsi questo match-point promozione con una Gara 1 giocata benissimo non solo a livello tecnico ma soprattutto a livello mentale; la libero e capitana delle giallonere è stata invece l’ultima a mollare al PalaGeorge, spronando le compagne e cercando di sopperire sia in difesa che in ricezione alle mancanze della squadra. Per conquistare la promozione, Padova dovrà ripartire dalle certezze di Gara 1: la cattiveria al servizio e il lavoro a muro, la distribuzione di Stocco e l’incisività delle laterali Mazzon, Fiorio ed Esposito. A Brescia servirà mettere da parte il timore e gettare il cuore oltre l’ostacolo, mostrando le qualità che hanno fatto la differenza nel corso della stagione e sfruttando al meglio non solo Amoruso e Michieletto ma anche Olivotto e Modestino.

Anche in Gara 2 proseguirà la tradizione dell’ambassador, colui che porterà la coppa in campo nel prepartita. Al PalAntenore il ruolo verrà assunto da Giuseppe “Nanu” Galderisi, quattro volte Campione d’Italia con Juventus e Verona ed ex giocatore anche di Milan, Lazio e Padova. Proprio dai tifosi padovani è stato votato “Biancoscudato del secolo”. In Nazionale, ha vestito la maglia azzurra per dieci volte e partecipato al Mondiale 1986.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova, 4 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Silvia Romanin a Millenium Brescia nel 2024/2025

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « A Montichiari abbiamo compiuto un piccolo passetto ma l’esito è ancora molto incerto, come già detto in occasione di gara1, la Millenium è una squadra completa, che potrebbe essere stata già in A1, lei è quel team che è dove deve essere, siamo noi che ci troviamo qui alla fine di una stagione dove probabilmente nessuno ci dava come partecipanti alla finale promozione. Siamo arrivati a questo punto anche grazie ad una gara1 che abbiamo portato a casa nonostante le diverse difficoltà, ultima delle quali quella di essere arrivati al PalaGeorge lunedì scorso giusto per l’inizio del riscaldamento, difficoltà che va ad unirsi al fatto d’aver giocato la semifinale addirittura fuori regione (Latisana), tutti fattori che quest’anno siamo riusciti a dribblare, ma che non possono essere una costante di un’annata pallavolistica. Comunque vada saremo stati autori di un’annata straordinaria che ben difficilmente potrà essere eguagliata l’anno prossimo ».

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)- « Quella di lunedì non é stata una partita che ci ha reso giustizia, nonostante l’ottima prestazione di Padova. Abbiamo affrontato questo campionato partita dopo partita con tanta aggressività e voglia di rivalsa dopo i momenti difficili. Il nostro motto é quello di non mollare mai e lo faremo fino all’ultimo pallone. Non vediamo l’ora che sia venerdì per riaprire la serie, e lo faremo, anche se su un taraflex diverso, con il sostegno dei nostri tifosi, che ci hanno accompagnato in ogni tappa del nostro percorso ».

GARA 2 DI FINALE PLAYOFF A2

Venerdì: 24 aprile 2026, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Scotti Paolo, Angelucci Claudia

