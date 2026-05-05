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Volley Mercato: la centrale Elizaveta Kochurina giocherà a Vallefoglia

Volley Mercato: la centrale Elizaveta Kochurina giocherà a Vallefoglia

La ventiquattrenne russa, lo scorso anno alla Omag, arriva nelle Marche dopo un' annata molto positiva alla prima stagione nel campionato italiano
3 min
TagsKochurinaMegaBox

VALLEFOGLIA (PESARO)Elizaveta Kochurina è una nuova giocatrice della Megabox Ondulati Vallefoglia. Arriva da una positiva stagione, nella quale è stata una delle migliori centrali dell'A1, nelle file della Omag-MT San Giovanni in Marignano.

LA CARRIERA-

1.90, classe 2002, Elizaveta ha chiuso la scorsa stagione con 11.1 punti con 2.9 muri a partita e il 51.1% in attacco. L’esordio nel campionato italiano ha fatto seguito alla sua formazione sportiva in patria, prima alla Dinamo Kazan e poi allo Sparta Nizhny Novogorod e al Proton Saratov. Nel 2022 si trasferisce al Volero Le Cannet, in Francia, dove gioca due stagioni. Segue l’esperienza nel campionato turco con lo Zeren e il passaggio alla Omag-MT nel campionato italiano appena concluso.

Le parole di Elizaveta Kochurina

« Vallefoglia è una squadra davvero ottima e promettente. La seguo da molto tempo e, quando mi è arrivata l’offerta, l’ho accettata con piacere. Il campionato italiano è uno dei migliori al mondo. È un grande onore per me giocare con e contro le stelle del volley mondiale. Come sempre, mi sono prefissata obiettivi ambiziosi per questa stagione: vincere tutto il possibile e migliorare le mie capacità. Nel tempo libero mi piace rilassarmi nella natura, fare passeggiate con gli amici, leggere e guardare serie TV ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Siamo molto contenti di avere aggiunto al nostro organico questa giocatrice, che ha grosse prospettive di miglioramento ed ha dimostrato di poter giocare ad ottimi livelli nel campionato italiano. È molto completa e può accrescere molto il livello del nostro roster perché è dotata di un ottimo servizio e di fondamentali di prima linea, sia a muro che in attacco, di grande qualità. Siamo convinti di avere fatto un ottimo acquisto, acquisendo un tassello che ci può far fare un buon salto di qualità in quel ruolo. La ragazza ha accolto con molto entusiasmo la nostra chiamata, sicuramente le motivazioni per partecipare al nostro progetto sono importanti e con lei procediamo sulla linea di portare a Vallefoglia atlete con molta voglia di crescere e portare ad alto livello il nostro club ».

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