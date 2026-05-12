Fabris, la rivelazione prima di lasciare il timone: "La Serie A1 cambia nome"

La cadenza veneta è sempre la stessa di vent’anni fa, come il ritmo indiavolato delle parole. Mauro Fabris, Presidente della Lega femminile pallavolo all’ottavo mandato è pronto a lasciare la poltrona che occupa dal 2006. E non si fa pregare per tracciare un doppio bilancio: della stagione appena conclusa, come del percorso che ha visto il movimento femminile subire un profondo cambiamento. «Mi ricordo ancora quando Giovann