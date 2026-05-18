Volley mercato: Federica Carletti vestirà la maglia di Bergamo
BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù Federica Carletti, schiacciatrice classe 2000 reduce da una stagione di grande crescita culminata con la vittoria della Challenge Cup con la Megabox Vallefoglia.
La carriera-
Giovane, esplosiva e già abituata ai palcoscenici internazionali, Carletti arriva a Bergamo portando entusiasmo, energia e una mentalità costruita attraverso esperienze importanti e obiettivi raggiunti con determinazione. La recente affermazione europea rappresenta una tappa significativa del suo percorso e certifica la sua crescita tecnica e caratteriale. Nel corso delle ultime stagioni, Federica ha saputo distinguersi per intensità in seconda linea, qualità offensive e capacità di incidere nei momenti chiave del match, caratteristiche che ne fanno un profilo di grande prospettiva per il progetto rossoblù. Cresciuta pallavolisticamente in uno dei vivai più competitivi del panorama italiano, Carletti ha costruito passo dopo passo il proprio percorso nel massimo campionato, dimostrando personalità e continuità anche nelle competizioni europee.
Le parole di Federica Carletti-
«Arrivare a Bergamo rappresenta per me una grandissima opportunità. Parliamo di una società storica, con grande tradizione e tifosi straordinari» ha raccontato Federica Carletti. «Avevo voglia di mettermi ancora in gioco e continuare a crescere. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto per questa maglia».
Con il suo arrivo, il Volley Bergamo 1991 aggiunge al roster un’atleta giovane ma già abituata ad alti livelli, pronta a mettere il proprio talento al servizio della squadra nella nuova stagione di Serie A1.
La scheda-
Nata il: 14 marzo 2000
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 184 cm
Le Squadre-
2018/20 – Montecchio
2020/21 – Futura Giovani Busto Arsizio
2021/23 – Pinerolo
2023/24 – UYB Busto Arsizio
2024/25 – Chieri
2024/26 – Vallefoglia
Palmares-
Challenge Cup: 1
Campionato Serie A2: 1