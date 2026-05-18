Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley mercato: Federica Carletti vestirà la maglia di Bergamo

Volley mercato: Federica Carletti vestirà la maglia di Bergamo

La società orobica inserisce nel proprio organico una schiacciatrice reduce dal trionfo in Challenge Cup con Vallefoglia. « Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto per questa maglia», ha dichiarato l’atleta classe 2000 dopo l’ufficialità del trasferimento
3 min
Tagsvolley bergamoCarletti

BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù Federica Carletti, schiacciatrice classe 2000 reduce da una stagione di grande crescita culminata con la vittoria della Challenge Cup con la Megabox Vallefoglia.

La carriera- 

Giovane, esplosiva e già abituata ai palcoscenici internazionali, Carletti arriva a Bergamo portando entusiasmo, energia e una mentalità costruita attraverso esperienze importanti e obiettivi raggiunti con determinazione. La recente affermazione europea rappresenta una tappa significativa del suo percorso e certifica la sua crescita tecnica e caratteriale. Nel corso delle ultime stagioni, Federica ha saputo distinguersi per intensità in seconda linea, qualità offensive e capacità di incidere nei momenti chiave del match, caratteristiche che ne fanno un profilo di grande prospettiva per il progetto rossoblù. Cresciuta pallavolisticamente in uno dei vivai più competitivi del panorama italiano, Carletti ha costruito passo dopo passo il proprio percorso nel massimo campionato, dimostrando personalità e continuità anche nelle competizioni europee.

Le parole di Federica Carletti-

«Arrivare a Bergamo rappresenta per me una grandissima opportunità. Parliamo di una società storica, con grande tradizione e tifosi straordinari» ha raccontato Federica Carletti. «Avevo voglia di mettermi ancora in gioco e continuare a crescere. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto per questa maglia».

 

Con il suo arrivo, il Volley Bergamo 1991 aggiunge al roster un’atleta giovane ma già abituata ad alti livelli, pronta a mettere il proprio talento al servizio della squadra nella nuova stagione di Serie A1.

La scheda-

Nata il: 14 marzo 2000

 Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 184 cm

Le Squadre-

 2018/20 – Montecchio

2020/21 – Futura Giovani Busto Arsizio

2021/23 – Pinerolo

 2023/24 – UYB Busto Arsizio

 2024/25 – Chieri

 2024/26 – Vallefoglia

Palmares-

 Challenge Cup: 1

 Campionato Serie A2: 1

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley femminile

Da non perdere

Volley Mercato: la centrale Van Avermaet da Novara a BergamoVolley mercato: Bergamo cala l'asso Ungureanu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS