Italia-Serbia diretta: segui il torneo di Genova delle Azzurre di Velasco LIVE

GENOVA - È il giorno di Italia-Serbia , sfida valida per la prima giornata dell'' AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026 '. Dopo i positivi test contro la Francia , le campionesse mondiali e olimpiche, nonché detentrici della Nations League , di Julio Velasco tornano in campo nel quadrangolare amichevole del PalaSnai di Genova - presenti anche Polonia e Turchia - con un gruppo squadra sperimentale: tra le big presente solo Ekaterina Antropova . Avversarie di giornata delle Azzurre le ragazze di Zoran Tercic . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

23:19

Diop a muro: quattro match-ball Italia

Brava a muro Diop e Italia che avrà quattro match-ball per chiudere la partita!

23:18

Italia-Serbia 13-10: ancora time-out per la Serbia

Adigwe dalla seconda linea tiene avanti di tre le azzurre, che si portano sul 13-10. Ancora time-out per la Serbia di Terzic.

23:16

Italia-Serbia 12-9

Un pizzico di fortuna per le azzurre, invasione della Serbia e Italia che vola a +3, portandosi sul 12-9!

23:15

Allungo Italia: 10-8 e time-out per la Serbia

Ancora una volta è Nervini a risolvere con decisione una fase complicata: Italia avanti 10-8 sulla Serbia, Terzic si rifugia nel time-out per parlare chiaro alle sue ragazze.

23:12

Italia-Serbia 7-7

Aveva allungato l'Italia, subito recuperata da una Serbia mai doma: 7-7 a metà precisa del tie-break.

23:07

Italia-Serbia 2-2

Avvio del tie-break equilibrato come tutto il match: botta e risposta tra Italia e Serbia.

23:03

+++ Italia-Serbia 2-2: deciderà li tie-break +++

Finisce 25-20 per le azzurre di Velasco, che rimettono in piedi la partita con la Serbia: ora il risultato verrà deciso dal tie-break.

23:01

Non la chiude ancora l'Italia

Si resta in bilico in questo quarto set. Italia che non riesce a chiudere il parziale e che rimette in discussione il parziale: 23-19.

22:55

L'Italia prova l'allungo: 20-18

Dopo il check arriva l'allungo dell'Italia che allunga sulla Serbia: 20-18 per le azzurre nella fase decisiva del quarto set!

22:52

Italia-Serbia 16-16 nel quarto set

Prosegue sul filo dell'incertezza la quarta partita, ma l'Italia c'è e risponde colpo su colpo alla Serbia: 16-16 e avanti così.

22:49

Terzo set che procede punto a punto: Italia-Serbia 13-13

L'Italia non riesce a trovare l'allungo vincente e quarto set che resta in equilibrio: si gioca punto a punto, ora 14-14.

22:47

L'Italia c'è: Nervini e Manfredini per la rimonta azzurra!

Si scuote la squadra di Velasco, che si porta avanti nel terzo set: 12-11 sulla Serbia! Prima Nervini e poi Manfredini le firme della reazione azzurra.

22:44

Non riesce a ricucire l'Italia: Serbia a +2

Sospinta dal pubblico, l'Italia tenta di restare in partita, ma la Serbia conduce di due punti e prova a scappare nel quarto set.

22:41

Italia-Serbia 7-7 nel quarto set

Non mollano le ragazze di Velasco, che tornano in parità, riagguantando la Serbia sul sette pari.

22:40

Uzelac spina nel fianco delle azzurre: Serbia avanti 6-4

L'Italia continua a soffrire i colpi di Uzelac, che trascina la Serbia, avanti 6-4 nel quart set.

22:37

Avvio di quarto set combattuto tra Italia e Serbia

Reagisce la squadra di Velasco, ma la Serbia non fa comunque sconti: 4-4 in questo avvio di quarto set.

22:31

+++ Serbia avanti 2-1 sull'Italia dopo il terzo set +++

La Serbia capovolge il risultato e con un doppio 25-22 ribalta la situazione, portandosi sul 2-1. Velasco arrabbiatissimo con le sue ragazze, che stasera sembrano non seguirlo.

22:30

Velasco duro nel time-out: "Dov'è che non mi sono fatto capire?"

Time-out durissimo di Velasco, che si rivolge alle sue giocatrici per scuoterle: "Dov'è che non mi sono fatto capire? Ho chiesto di non giocare sulla centrale loro e ci stiamo facendo massacrare... serve personalità ragazze".

22:26

Serbia che resta avanti: 22-19

L'Italia ha reagito, ma non è ancora riuscita a ricucire il gap e il tempo stringe: Serbia che resta avanti di tre punti nel terzo set, 22-19.

22:21

Serbia in vantaggio per 16-13 nel terzo set

Momento cruciale della terza partita, con la Serbia avanti 16-13 e l'Italia chiamata a reagire dopo l'ennesimo consulto con coach Velasco.

22:18

Italia avanti nel terzo set, ma Velasco chiede di più

Nel terzo set le azzurre si mettono davanti sul 13-12, ma non è un buon momento per le azzurre, soffocate dall'iniziativa delle serbe: Velasco analizza la situazione.

22:11

Nervini show: 8-8

Le serbe tornano avanti di due punti e provano ad allungare, Nervini tiene in parità l'Italia con tre punti consecutivi.

22:09

Reazione Italia: 5-5

Bella reazione dell'Italia, che partita dallo 0-4, riacciuffa le serbe sul 5-5, riportando in equilibrio il terzo set.

22:05

Falsa partenza Italia nel terzo set

Azzurre in seria difficoltà all'alba del terzo set, che vede la Serbia filare via sul 4-0. Italia che deve reagire subito.

22:02

+++ La Serbia si prende il secondo set: 1-1 +++

Un primo tempo vincente di Kiwor chiude la seconda partita a favore della Serbia: 1-1 e tutto da rifare per le ragazze di Velasco.

21:48

Time-out chiesto da Velasco

Velasco richiama le ragazze in panchina sul 12-17: "Abbiamo mollato, vedo il braccino, su andiamo in campo per reagire".

21:46

Secondo set sul filo dell'equilibrio

L'Italia scherza col fuoco e nel secondo set rischia più di qualcosa, poi recupera ordine e concentrazione, ma la Serbia resta avanti e allunga 15-12.

21:40

Obossa per l'allungo azzurro

Italia che sta dominando questo secondo set, ma che lascia la Serbia in partita a causa dei troppi errori. Obossa però frma l'allungo sull'8-6.

21:36

Secondo set in equilibrio: 5-5

Il secondo set è tutto un botta e risposta fin qui: la Serbia replica colpo su colpo agli attacchi dell'Italia. Perfetta parità.

21:30

+++ Italia sul velluto nel primo set, ma ancora niente Andropova +++

Nessun vero problema per l'Italia, che supera agevolmente la resistenza opposta dalla Serbia aggiudicandosi il set per 25-23, un distacco minimo però, per un divario più grande. Ancora niente da fare per l'esperimento Andropova.

21:24

Italia che ha alzato l'asticella

Italia avanti 20-16 sulla Serbia, ma azzurre che hanno alzato decisamente l'asticella e che ipotecano questo primo set.

21:22

Italia-Serbia 18-16

Qualche errore di troppo della Serbia, ne approfitta l'Italia, catechizzata dal ct, che si riporta sadamente avanti per 18-16.

21:19

Torna il 'muro' azzurro: 16-16

L'Italia non si ferma. Ottima azione difensiva delle azzurre, che rispondono colpo su colpo alle serbe: è 16 pari in questo primo set.

21:15

Ora conduce la Serbia per 12-10

Arriva la reazione delle ragzzer di Terzic, che si portano avanti sulle azzure, ma che non riescono a sfruttare l'ace transalpino

21:10

Italia-Serbia 7-7: primo set che resta in equlibrio

Si resta in parità fin qui tra Italia e Serbia, con le azzurre che recuperano un break di vantaggio e ripartono dal 7-7.

21:06

Italia-Serbia 4-2

Break per le azzurre, che grazie alla giocata di Nervini allungano sul 4-2. Buon avvio dell'Italia, ma ancora è durissima.

21:04

Primo botta e risposta tra Italia e Serbia: 1-1

La serba Tica si inventa il primo punto del match, Obossa risponde subito. Questa la formazione azzurra: Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini, Nwakalor e Fersino come libero.

20:59

+++ Italia-Serbia: si parte! +++

Dopo gli inni nazionali è davvero tutto pronto al PalaSnai di Genova: via ad Italia-Serbia!

20:55

A breve il via a Italia-Serbia

Le ragazze di Italia e Serbia completamento il riscaldamento: a breve l'inizio del match.

20:45

Gara valevole per la Fipav Cup

Nata come amichevole, la sfida tra Italia e Serbia è comunque valevole per la Fipav Cup, torneo ideato dalla Federazione Italiana Pallavolo, che coinvolgerà anche la Turchia, prossima rivale delle ragazze di Velasco.

20:30

L'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite come banco di prova

In vista del sentitisimo appuntamento con gli Europei di fine estate, l'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite si presenta come l'ideale per constatare la condizioni delle atlete e valutare la forza della rosa delle rispettive selezioni nazionali.

20:15

Fari puntati su Antropova

Il torneo di Genova avrà un peso importante in ottica Europei: Velasco infatti cercherà di approfittare di questi incontri estivi per plasamare Kate Antropova nel ruolo di schiacciatrice, nella speranza che si adatti per poterla schierare in coppia con Paola Egonu.

20:05

Italia-Serbia, come seguirla in tv e sreaming

L'Italia debutta affrontando la Serbia, nel quadrangolare ligure, che vedrà in lizza anche Polonia e Turchia. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv o in streamenig. LEGGI QUI

20:00

Italia-Serbia, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026: data e orario del match

La sfida tra le Azzurre e le serbe del ct Terzic, valida per la prima giornata dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026', è in programma oggi - venerdì 22 maggio - al 'PalaSnai' di Genova con inizio fissato per le ore 21.

PalaSnai, Genova