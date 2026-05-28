Volley Mercato: quarto colpo per Offanengo, Jessica Joly

LA CARRIERA –

Jessica Joly è nata il 6 gennaio 2000 ad Aosta, è originaria di Verrès ed è alta 1 metro e 80 centimetri. Fin da giovanissima, ha conosciuto l’A2 con la maglia di Settimo Torinese (2015-2016), rimanendo in categoria nella stagione successiva e giocando la B1 con la stessa maglia nell’annata 2017-2018. Da lì in poi, solo A2 con nell’ordine Sassuolo, Talmassons, Olbia, Pinerolo, Trento, Messina e il biennio a Melendugno per un totale di 10 stagioni nella seconda serie italiana. La sua bacheca personale annovera due promozioni dall’A2 all’A1 con Trento e Pinerolo e una Coppa Italia di A2 con Sassuolo, mentre in maglia azzurra ha conquistato l’Europeo Under 19 nel 2018.

Le parole di Jessica Joly –

« Offanengo è una realtà che ho avuto il piacere di sfidare diverse volte nella mia carriera. Ho notato un bel palazzetto, un bel pubblico e molto coinvolgimento e questo fattore ha inciso nella mia scelta: è sempre bello giocare in un ambiente dove c’è sostegno. Inoltre, il progetto è motivante, ho la possibilità di mettermi ulteriormente in gioco, superare diversi miei limiti e avere anche un ruolo di responsabilità. Dalle prime parole coach Aime mi ha ispirato molta fiducia e sono contenta di aver avuto questa opportunità. Cercherò di diventare un punto di riferimento anche in campo e acquisire più sicurezza in me stessa. Non si smette mai di imparare, convinta come il tanto lavoro in palestra paghi sempre. Infine, esser stata scelta per far parte di un progetto nuovo in una società dà sempre una spinta in più, ti senti gratificata per la fiducia ricevuta ».