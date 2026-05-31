Il titolo Under 14 è della Vero Volley Monza

AGROPOLI (SALERNO)- Sono terminate, nella costa cilentana, le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 14 Femminili . Dopo due ore e dieci minuti di gioco, al Pala Di Concilio, è stata la Vero Volley Numia a cucirsi sul petto lo scudetto di categoria per la prima volta nella sua storia. Al termine di una rimonta incredibile, sotto per due set a zero, infatti, le ragazze di coach Davide Grisafi hanno reagito alla grande e portato a casa tre parziali consecutivi sconfiggendo dunque Chions Fiume Volley con il risultato di 3-2 (16-25, 24-26, 25-10, 25-14, 16-14).

Percorso perfetto quello della squadra lombarda in queste FNG campane. Vero Volley è partita, infatti, dalla fase di qualificazione nella giornata di martedì 26 maggio e per conquistare questo tricolore ha vinto nove partite; tre nella Pool Qualificazione, tre nella Pool Scudetto e, infine, quarti di finale, semifinale e finale grazie a tre tie-break.

Niente da fare, invece, per la formazione di Chions che si è fermata per il secondo anno consecutivo sul secondo gradino del podio nazionale. Nella scorsa stagione, infatti, le friulane si erano dovute arrendere, a Latisana (UD), al back to back dell’US Torri.

A completare il podio è stata Mondovì; nella finale 3°-4° posto disputatasi al Palagreen, infatti, le piemontesi hanno superato le venete dell’Imoco in un match combattutissimo ed emozionante terminato 3-2 (24-26, 25-19, 25-18, 20-25, 15-11) al tie-break.

Presente ad assistere alla finali, come a tutte le gare della Fase Scudetto da giovedì 28 maggio, anche Monica Cresta; allenatrice della Nazionale Femminile Under 17 che dal 6 al 16 agosto sarà impegnata nei Campionati del Mondo a Santiago del Cile (Cile).

Presenti, invece, alla cerimonia di premiazione il consigliere federale Luigi Saetta, il presidente del CR FIPAV Campania Guido Pasciari e il vice presidente Felice Vecchione, i presidenti dei CT FIPAV Salerno e Napoli Massimo Pessolano e Carmine Menna e le autorità politico-istituzionali dei comuni che hanno ospitato la manifestazione.

La finale

Chions parte con grande entusiasmo costringendo coach Grisafi a richiamare le sue in panchina sul 10-7 e sul 14-8. Vero Volley non riesce comunque a invertire l’inerzia del parziale e le ragazze di Erika Arrigoni prendono il largo (20-13). Sul finale è un attacco sull’asta di Giulia Francioni a consegnare la frazione a Chions (25-16).

Nel secondo set le friulane partono come nel precedente mettendo subito in difficoltà le lombarde (8-5, 11-9, 17-13). Sul 20-15 il parziale sembra indirizzato ma Vero Volley raggiunge la parità (22-22, 24-24). Chions però non si fa intimidire e chiude grazie ad una battuta out di Carole Cavallo e a un ace di Onyekachi (26-24).

Vero Volley non ci sta e gioca un grandissimo terzo set. Sin dalle prime battute le ragazze di coach Grisafi prendono il largo (1-6, 4-11) per poi arrivare al 6-19 e chiudere, agilmente, con il punteggio di 10-25.

Chions Fiume accusa il colpo e anche nel quarto parziale soffre le avversarie dall’inizio alla fine. Il massimo vantaggio lombardo è sul 12-23. L’attacco in diagonale di Nancy Sotomajor (14-25) porta infine la gara al tie-break.

Tie-break giocato ad altissimi livelli da entrambe le formazioni. Al cambio campo è 5-8 Vero Volley. Chions riacciuffa la parità sul 12-12 e ha a disposizione anche un match point sul 14-13. Monza però non molla, infila tre punti consecutivi e chiude 14-16 laureandosi campione d’Italia.

I protagonisti

Davide Grisafi (Coach Vero Volley Numia)- « Ringrazio tutto il consorzio e penso lo spirito consortile sia stato rappresentato nel migliore dei modi da queste ragazze in queste FNG. Questa organizzazione ha creduto in me anche dopo qualche anno di pausa e per questo le sono veramente grato. La vittoria è un mix del lavoro fatto in palestra, di talento e di giocatrici veramente abili. La nostra programmazione è stata fantastica e non voglio scordarmi di ringraziare anche la direzione sportiva e tutto lo staff »,

Rebecca Pirola (Capitano Vero Volley Numia): « E’ stata una partita difficilissima ma noi ci abbiamo creduto e abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Siamo restate sempre unite e questo sicuramente ci ha premiato. Siamo campionesse d’Italia ed è bellissimo! ».

Il roster Campione D’italia

Giulia Francioni, Benedetta Pessina, Matilde Musolino, Carol Cannolicchio, Emma Molinaro, Rebecca Peroni, Alice Mandelli, Camilla Cecconi, Carole Cavallo, Arianna Cagliani, Rebecca Pirola, Valentina Fantaccini, Nancy Sotomajor, Lisa Carcano. All. Davide Grisafi. 2 all. Angelo Robbiati.

I premi individuali

MIGLIOR CENTRALE: Carol Cannolicchio (Vero Volley Numia)

MIGLIOR ATTACANTE: Veronica Manzon (Chions Volley Fiume)

MIGLIOR LIBERO: Sara Lukic (Mondovì Volley Bam)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Maria Odorico (Chions Volley Fiume)

MVP: Giulia Francioni (Vero Volley Numia)

I risultati delle finali

7°-8° posto, ore 9, Palestra Comunale Capaccio Scalo: Visette Volley-Cuore Di Mamma Cutrofiano 1-3 (22-25, 25-20, 15-25, 22-25)

5°-6° posto, ore 9, Palacilento: Prodital US Torri-Volleyrò CDP 3-1 (25-9, 25-23, 7-25, 26-24)

3°-4° posto, ore 9, Palagreen: Gielle Imoco V. San Donà-Mondovì Volley Bam 2-3 (26-24, 19-25, 18-25, 25-20, 11-15)

1°-2° posto, ore 10.30, Pala Di Concilio: Chions Fiume Volley-Vero Volley Numia 2-3 (25-16, 26-24, 10-25, 14-25, 14-16)