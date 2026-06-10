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Volley Mercato: Roma mette al centro Giulia Polesello

Volley Mercato: Roma mette al centro Giulia Polesello

La ventiduenne romana, cresciuta nel fertile vivaio del Volleyrò, nella scorsa stagione ha giocato in A2 ad Altino. In precedenza ha vestito le maglie di Sant’Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano
1 min
Tagspolesello csFerraro Smi

ROMA-La Ferraro Smi Roma inserisce nel suo organico la centrale romana Giulia Polesello per la stagione 2026/27.

Nata a Roma, 22 anni, 185 cm, Centrale, nell’ultima stagione ha giocato ad Altino in serie A2.

Giulia è una giocatrice in crescita che potrà dare un ottimo contributo alla squadra per la costruzione di un efficace muro difensivo.

LA CARRIERA-

Pur giovanissima, può già vantare, oltre all’ultima in Abruzzo, altre esperienze in serie A2 con Sant’Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano.

Formatasi nel vivaio del Volleyrò, ha vinto 2 scudetti giovanili, U.14 e U.17, conquistando, in una delle varie convocazioni con le nazionali giovanili, anche la medaglia d’argento ai Campionati Europei U.16 del 2018.

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