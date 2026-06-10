Volley Mercato: Roma mette al centro Giulia Polesello
ROMA-La Ferraro Smi Roma inserisce nel suo organico la centrale romana Giulia Polesello per la stagione 2026/27.
Nata a Roma, 22 anni, 185 cm, Centrale, nell’ultima stagione ha giocato ad Altino in serie A2.
Giulia è una giocatrice in crescita che potrà dare un ottimo contributo alla squadra per la costruzione di un efficace muro difensivo.
LA CARRIERA-
Pur giovanissima, può già vantare, oltre all’ultima in Abruzzo, altre esperienze in serie A2 con Sant’Elia, Melendugno e San Giovanni in Marignano.
Formatasi nel vivaio del Volleyrò, ha vinto 2 scudetti giovanili, U.14 e U.17, conquistando, in una delle varie convocazioni con le nazionali giovanili, anche la medaglia d’argento ai Campionati Europei U.16 del 2018.