Italia-Repubblica Ceca diretta Volley F Nations League: segui le azzurre di Velasco LIVE

11:09

Terzo set: l'Italia inizia bene: 4-2

Ottimo avvio dell'Italia anche nel terzo set. Dopo il primo punto della Repubblica Ceca, Fahr pareggia con il primo tempo e Antropova sale ancora in cattedra: prima firma il suo quarto ace personale, poi chiude una splendida pipe. In mezzo anche il mani-out di Nervini, mentre Brancuska tiene a contatto le avversarie con un pallonetto.

11:01

L'italia vince anche il secondo set

25-21! L'Italia chiude anche il secondo set e vola sul 2-0. Dopo il momentaneo riavvicinamento della Repubblica Ceca, le azzurre piazzano l'allungo decisivo: Antropova firma una potente parallela, Obossa trova un prezioso mani-out e Fahr conquista tre set point con il primo tempo. A mettere il sigillo sul parziale è ancora Antropova, che trova il suo terzo ace personale e regala all'Italia anche il secondo set.

10:57

Italia c'è: 21-19

La Repubblica Ceca prova a riaprire il set approfittando di un'incomprensione tra Adigwe e Scola e del mani-out di Mlejnkova, ma Velasco ferma subito il gioco per spezzare il ritmo avversario. La scelta paga: Rejmanova sbaglia il servizio e Adigwe firma una preziosa diagonale dalla seconda linea che restituisce due punti di vantaggio alle azzurre.

10:48

Italia sul 16-14

L'Italia cambia marcia e mette la freccia nel momento decisivo del set. Dopo il continuo botta e risposta con la Repubblica Ceca, Antropova e Fahr riportano le azzurre in parità, poi sale in cattedra la battuta: Kate firma due ace consecutivi, intervallati dal muro vincente di Obossa, costringendo la panchina avversaria al time-out. Brancuska interrompe la serie, ma le azzurre restano avanti.

10:43

L'Italia torna in vantaggio

10-11. L'Italia ricuce lo strappo dopo il time-out di Velasco, chiamato sul 5-9. Nervini e Antropova guidano la rimonta con tre attacchi vincenti consecutivi, poi un pallonetto di classe e un errore di Mlejnkova valgono il sorpasso azzurro. La Repubblica Ceca, però, risponde subito con la pipe di Brancuska e il muro su Meli, tornando avanti di un punto.

10:38

La Repubblica Ceca ci prova: 5-6

La Repubblica Ceca rimette la testa avanti in un secondo set che resta punto a punto. Obossa si riscatta subito con una precisa parallela, mentre Nervini è protagonista con due attacchi vincenti, uno sulle mani del muro e uno in diagonale. Dall'altra parte Jehlarova firma un primo tempo e Mlejnkova trova il punto del nuovo sorpasso, mentre Antropova continua a faticare e commette il secondo errore del set al servizio.

10:34

2-2 ad inizio secondo set

2-2 Avvio equilibrato nel secondo set. Dopo l'errore iniziale di Antropova, l'Italia pareggia con l'astuzia di Cambi, che sorprende la difesa avversaria con un colpo di seconda favorito dalla perfetta ricezione di Nervini. La Repubblica Ceca sbaglia poi con Mlejnkova, ma Obossa restituisce subito il favore mandando fuori il suo attacco da posto due.

10:29

L'Italia vince il primo set!

L'Italia chiude il primo set dominando il finale: a mettere il sigillo è Fahr, che va a segno con una perfetta "sette" e consegna alle azzurre il parziale d'apertura. Finisce 25-18.

10:21

Primo set in controllo

L'Italia prende il controllo del set e allunga fino al +4. Protagoniste Fahr, impeccabile in attacco con tre primi tempi vincenti, e Antropova, che sfrutta anche il grande lavoro difensivo delle compagne. Da applausi il 14-9, nato da un recupero straordinario di Nervini e chiuso dalla diagonale dell'opposta azzurra. La Repubblica Ceca prova a restare in scia con Svobodova e un attacco vincente, ma Obossa trova il mani-out del 17-13 prima di lasciare il posto a Scola, mentre Adigwe rileva Cambi.

10:16

Italia ancora avanti

12-9 L'Italia prova ad allungare con Antropova e Nervini, ma la Repubblica Ceca resta a contatto grazie a Mlejnkova e al muro di Grozer su Cambi. Le azzurre trovano poi il break con la diagonale di Nervini e sfruttano un'invasione a rete delle avversarie. Da applausi l'azione del 12-9, chiusa da Fahr dopo una serie di difese spettacolari di Fersino e Nervini: la Repubblica Ceca chiede challenge per un presunto tocco a rete, ma viene confermato il punto dell'Italia perché il contatto è avvenuto con i capelli, che non costituiscono invasione.

10:09

Risponde l'Italia: è avanti 8-6

8-6! L'Italia mette la freccia grazie a un buon momento offensivo: Meli firma un ottimo primo tempo, Obossa trova il suo primo punto del match e Nervini va a segno prima in parallela e poi con una pipe che si insacca nel muro avversario. In mezzo anche il primo muro vincente della Cechia con Jehlarova e un errore al servizio di Obossa.

10:05

Repubblica Ceca avanti

3-4 La Repubblica Ceca torna avanti con la diagonale stretta di Mlejnkova. L'Italia risponde col primo tempo vincente di Fahr e con la pipe di Antropova, ma le ceche trovano punti importanti con Brancuska e sfruttano anche un ace di Grabovska su Nervini. Azzurre subito costrette a inseguire nelle prime battute del set.

10:01

Si parte!

Inizia il primo set di Italia-Repubblica Ceca.

9:50

Italia femminile, tutto pronto per il match

È tutto pronto per il ritorno in campo dell'Italia femminile nella Volleyball Nations League. Alle ore 10:00 italiane le azzurre guidate da capitan Cambi sfideranno la Repubblica Ceca nel match d'esordio della Pool 5, in programma a Pasig City, nelle Filippine.

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